Переможець отримає пів мільйона доларів. Деталі розповіли на сайті премії.

Що відомо про премію та учасників?

Премію заснувала Varkey Foundation яка проводить і Global Teacher Prize. Зараз вони хочуть виокремити школи, які змінюють підходи до навчання. Цьогоріч організація отримала понад 3 тисячі заявок.

Обрали 50 фіналістів. Усі вони отримали відзнаку Global Schools Prize Badge та стали учасниками міжнародної мережі шкіл для співпраці й обміну досвідом.

Цікаво! Українська вчителька Леся Павлюк потрапила до списку 50 найкращих педагогів світу.

Що відомо про фіналістів з України?

Ліцей імені Тараса Шевченка у Кропивницькому – це державна школа. Тут здобуває освіту 868 учнів. Заклад має майже столітню історію. У школі близько десяти років тому створили міждисциплінарну модель, у якій STEM інтегрували в усі предмети: від мов і літератури до мистецтва. За "справді унікальне навчальне середовище" вони і стали фіналістами світової премії.

Що цікаво, майже 10 учнівських STEM-проєктів з ліцею отримали національне та міжнародне визнання. Загалом учні можуть похизуватися чималими досягненнями. Цей ліцей загалом – офіційно лідер STEM-освіти в Україні.

Важливим чинником участі у премії є стійкість школи. У Кропивницькому учні вирощують мікрозелень під звуки сирен, готують наукові експерименти в укриттях тощо.

У Global Schools Prize кажуть: перемога дасть можливість ліцею створити інклюзивну STEM-лабораторію за зразком Future Classroom Lab у Брюсселі, запровадити стипендії для переселенців тощо. Ліцей наголошує: "відбудовує майбутнє України через науку – один учень за раз".

Зверніть увагу! Артур Пройдаков – вчитель української мови та літератури, який 2021 року став переможцем премії Global Teacher Prize Ukraine, а у 2023 увійшов у десятку найкращих учителів світу. На 24 Каналі вийшло інтерв'ю з педагогом.

Які ще школи потрапили до списку?

До списку фіналістів також потрапили Гімназія села Баурчі з Молдови. Це єдина школа, яка обслуговує сільську гагаузьку громаду.

Також школа FirstSteps з Нігерії. Вона працює в сільській громаді, де доступ до спеціальної освіти обмежений. Школа створила практичну модель інклюзії там, де вона ще не розвинена.

Школа в Дженіні з Палестини – також у списку. Вона працює в умовах постійної нестабільності. Тут створили унікальну модель навчання, яка не залежить від фізичної присутності в класі тощо.

Як обиратимуть переможців і коли оголосять результати?

Обирають найкращу школу у межах кількох етапів. З цих 50 фіналістів визначать 10 переможців, які отримають по 50 тисяч доларів. Опісля оберуть переможця загалом, який отримає 500 тисяч доларів на масштабування свого підходу.

Оцінює школи об'єднане журі експертів у сфері освіти.

Переможця оголосять 19 травня 2026 року в Лондоні під час Education World Forum.

Хто був найкращим вчителем в Україні торік?

2025 року найкращим учителем України за версією Global Teacher Prize Ukraine 2025 став педагог з Харкова Руслан Шаламов.

Учитель біології та екології отримав мільйон гривень на втілення власної освітньої мрії, зазначає Global Teacher Prize Ukraine.

Учитель інформатики з Києва Олександр Думишинець натомість увійшов до 50-ки світової премії Global Teacher Prize 2025.