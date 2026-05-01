Про це інформує Міністерство освіти і науки України. Нові правила спростять цей процес.

Як підтверджуватимуть результати навчання учнів з ТОТ?

Тепер для визнання результатів навчання достатньо подати до школи заяву у довільній формі. При цьому зробити це можна й дистанційно. МОН вже розробило чіткий алгоритм дій.

Спочатку варто обрати школу. Потім учні, батьки чи законні представники подають заяву до закладу освіти. На сайті МОН згодом розмістять перелік відповідних шкіл. Подати треба не лише заяву, а й копію документа, що підтверджує проживання на ТОТ, та заповнену освітню декларацію. Можна додати також матеріали навчання.

Школа розглядатиме документи протягом п'яти робочих днів. Більшість предметів зарахують автоматично. Складати потрібно хіба предмети українознавчого компонента. Опісля отримати відповідний документ.

Як оцінюватимуть знання?

Результати навчання зараховуватимуть автоматично (з більшості предметів) або при умові складання предметів українознавчого компонента (українська мова та література, історія України, правознавство тощо).

Для вступників передбачили адаптаційний період – нові норми для них набудуть чинності з 1 січня 2027 року.

Для впровадження Порядку МОН готує методичні рекомендації та зразки контрольних робіт. Їх опублікують на сайтах шкіл.

В Україні в час війни посилюють заходи безпеки у школах. У закладах освіти з'являться системи термінового виклику поліції, відеоспостереження та металодетектори, повідомляла освітній омбудсмен України Надія Лещик.

Як оновлять правила у школах?

Школи в Україні повинні розробити та погодити правила доступу і перебування працівників та учнів, а також інших осіб на території та в приміщеннях закладу освіти. Про це повідомила у фейсбуці освітній омбудсмен Надія Лещик.

Нові правила доступу схвалюватимуть збори колективу школи. Їх також розмістять у доступному для відвідувачів місці.

На території та у приміщеннях шкіл будуть заходи з фізичної та технічної охорони. До заходів з технічної охорони належать, зокрема: