Об этом информирует Министерство образования и науки Украины. Новые правила упростят этот процесс.

Смотрите также В школах будут новые правила доступа на территорию: кто их создаст

Как будут подтверждать результаты обучения учеников с ВОТ?

Теперь для признания результатов обучения достаточно подать в школу заявление в произвольной форме. При этом сделать это можно и дистанционно. МОН уже разработало четкий алгоритм действий.

Сначала стоит выбрать школу. Затем ученики, родители или законные представители подают заявление в учебное заведение. На сайте МОН впоследствии разместят перечень соответствующих школ. Подать надо не только заявление, но и копию документа, подтверждающего проживание на ВОТ, и заполненную образовательную декларацию. Можно добавить также материалы обучения.

Школа будет рассматривать документы в течение пяти рабочих дней. Большинство предметов зачислят автоматически. Сдавать нужно разве что предметы украиноведческого компонента. После получить соответствующий документ.

Интересно Правительство Украины утвердило перечень опасных предметов и веществ, запрещенных в школах. Причем как на территории учебного заведения, так и в помещениях.

Как будут оценивать знания?

Результаты обучения будут засчитывать автоматически (по большинству предметов) или при условии сдачи предметов украиноведческого компонента (украинский язык и литература, история Украины, правоведение и т.д.).

Для поступающих предусмотрели адаптационный период – новые нормы для них вступят в силу с 1 января 2027 года.

Для внедрения Порядка МОН готовит методические рекомендации и образцы контрольных работ. Их опубликуют на сайтах школ.

Важно! В Украине во время войны усиливают меры безопасности в школах. В учебных заведениях появятся системы срочного вызова полиции, видеонаблюдения и металлодетекторы, сообщала образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик.

Как обновят правила в школах?

Школы в Украине должны разработать и согласовать правила доступа и пребывания работников и учеников, а также других лиц на территории и в помещениях учебного заведения. Об этом сообщила в фейсбуке образовательный омбудсмен Надежда Лещик.

Новые правила доступа будет одобрять собрание коллектива школы. Их также разместят в доступном для посетителей месте.

На территории и в помещениях школ будут меры по физической и технической охране. К мерам по технической охране относятся, в частности: