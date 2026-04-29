В школах будут новые правила доступа на территорию: кто их создаст

Об этом сообщила в фейсбуке образовательный омбудсмен Надежда Лещик. Она прокомментировала утверждение этих правил.

Что должны знать в школах?

Образовательный омбудсмен говорит, что новые правила должны способствовать созданию безопасных условий пребывания работников, учащихся, учителей на территории и в помещениях учебных заведений. Также минимизировать угрозы жизни и здоровью школьников и предотвращать террористические угрозы.

Новые правила доступа будут одобрены собранием коллектива школы. Их также разместят в доступном для посетителей месте.

Правительство Украины утвердило перечень опасных предметов и веществ, запрещенных в школах. Причем как на территории учебного заведения, да и в помещениях.

Надежда Лещик также напомнила, что правила доступа в школу не должны нарушать принципы равенства. Также они не могут разрешать предоставление кому-то в школе привилегий или ограничивать кого-либо.

Соблюдать соответствующие правила доступа в школу должны будут ученики, учителя и другие работники учебного заведения и его посетители.

Как усилили безопасность в школе?

В Украине во время войны ужесточают меры безопасности в школах. В учебных заведениях появятся системы срочного вызова полиции, видеонаблюдение и металлодетекторы, сообщала образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик.