Учительница английского языка из Мукачево под никнеймом Кис Тимеа, в своем инстаграме публично обратилась к родителям из-за проблем воспитания детей. Она отметила, что в последнее время для школьников становится привычным оскорблять педагогов, игнорировать домашние задания и опаздывать на уроки.

"Когда это стало нормой?"

Педагог обращает внимание, что такое поведение существенно усложняет учебный процесс. Особенно это ощутимо в 3–4 классах, когда дети входят в переходный возраст и начинают по-другому воспринимать авторитет взрослых.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання.

По ее словам, учителям приходится тратить значительную часть урока не на объяснение материала, а на базовые вещи - почему нужно соблюдать правила и для чего вообще учиться. Она также отмечает, что часть родителей не только не реагирует на проблему, но и фактически поддерживает подобное поведение детей.

Усталость учителей и потеря мотивации

Педагог подчеркивает, что такие условия работы истощают и негативно влияют на мотивацию как учеников, так и самих учителей. По ее мнению, понятие дисциплины все чаще подменяют "гуманной педагогикой" и "современными подходами", которые иногда трактуют как вседозволенность.

Учительница говорит о недостатках воспитания

В результате формируется пренебрежительное отношение к школе и профессии учителя. Это, по словам педагога, может иметь серьезные последствия в будущем - как для самих детей, так и для общества в целом.

Дискуссия в сети: мнения разделились

Публикация вызвала активное обсуждение среди пользователей. Часть комментаторов поддержала учительницу, подчеркивая важность дисциплины и роли семьи в воспитании детей.

Другие же заметили, что проблема значительно глубже. В частности, они обратили внимание на перегрузку детей и родителей, влияние войны и стресса, а также необходимость индивидуального подхода к ученикам. Некоторые подчеркнули, что современная школа должна адаптироваться к новым реалиям, в частности внедрять формирующее оценивание, психологическую поддержку и гибкие методы обучения.

Обратите внимание! В то же время в дискуссии прозвучало мнение, что ответственность за воспитание не может полностью перекладываться на школу. Многие пользователи согласились: фундамент уважения и поведения формируется именно в семье.

Ученики начали унижать учителей в сети: в полиции рассказали о "тренде" и ответственности

Сетью распространяется новый тренд, который предусматривает унижение учителей через оскорбительные видео.

Ученики и родители предупреждают, что это является кибербуллингом и может привести к ответственности.

Образовательный омбудсмен советует фиксировать оскорбительные материалы, подавать жалобы в соцсетях и обращаться в полицию в случае таких инцидентов.

Она отметила, что получает жалобы от педагогов, пострадавших от оскорбительных видео. Лещик отмечает, что это не тренд, а правонарушение.