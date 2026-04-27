Учительница английского языка из Мукачево под никнеймом Кис Тимеа, в своем инстаграме публично обратилась к родителям из-за проблем воспитания детей. Она отметила, что в последнее время для школьников становится привычным оскорблять педагогов, игнорировать домашние задания и опаздывать на уроки.
"Когда это стало нормой?"
Педагог обращает внимание, что такое поведение существенно усложняет учебный процесс. Особенно это ощутимо в 3–4 классах, когда дети входят в переходный возраст и начинают по-другому воспринимать авторитет взрослых.
По ее словам, учителям приходится тратить значительную часть урока не на объяснение материала, а на базовые вещи - почему нужно соблюдать правила и для чего вообще учиться. Она также отмечает, что часть родителей не только не реагирует на проблему, но и фактически поддерживает подобное поведение детей.
Усталость учителей и потеря мотивации
Педагог подчеркивает, что такие условия работы истощают и негативно влияют на мотивацию как учеников, так и самих учителей. По ее мнению, понятие дисциплины все чаще подменяют "гуманной педагогикой" и "современными подходами", которые иногда трактуют как вседозволенность.
В результате формируется пренебрежительное отношение к школе и профессии учителя. Это, по словам педагога, может иметь серьезные последствия в будущем - как для самих детей, так и для общества в целом.
Дискуссия в сети: мнения разделились
Публикация вызвала активное обсуждение среди пользователей. Часть комментаторов поддержала учительницу, подчеркивая важность дисциплины и роли семьи в воспитании детей.
Другие же заметили, что проблема значительно глубже. В частности, они обратили внимание на перегрузку детей и родителей, влияние войны и стресса, а также необходимость индивидуального подхода к ученикам. Некоторые подчеркнули, что современная школа должна адаптироваться к новым реалиям, в частности внедрять формирующее оценивание, психологическую поддержку и гибкие методы обучения.
Обратите внимание! В то же время в дискуссии прозвучало мнение, что ответственность за воспитание не может полностью перекладываться на школу. Многие пользователи согласились: фундамент уважения и поведения формируется именно в семье.
Сетью распространяется новый тренд, который предусматривает унижение учителей через оскорбительные видео.
Ученики и родители предупреждают, что это является кибербуллингом и может привести к ответственности.
Образовательный омбудсмен советует фиксировать оскорбительные материалы, подавать жалобы в соцсетях и обращаться в полицию в случае таких инцидентов.
Она отметила, что получает жалобы от педагогов, пострадавших от оскорбительных видео. Лещик отмечает, что это не тренд, а правонарушение.