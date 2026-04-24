В Нацполиции при этом напоминают об ответственности для несовершеннолетних и их родителей. А образовательный омбудсмен рассказала, как отвечать на такие поступки.

В чем суть опасного тренда?

В Нацполиции Украины отмечают, что в украинском сегменте интернета появляются оскорбительные видео об отдельных учителях. Правоохранители при этом напоминают, что это не является "приколом", а кибербуллингом и предусматривает ответственность.

Оскорбительные видео, фото, комментарии или посты – это правонарушение. Анонимность не спасает от ответственности,

– уточняют в полиции.

И отмечают, что за такие действия предусмотрены штрафы или даже уголовная ответственность. Если нарушитель является несовершеннолетним, то за его действия отвечают родители.

Правоохранители также подсказали алгоритм действий в случае кибербуллинга для учителей:

зафиксировать доказательства (скриншоты, ссылки);

пожаловаться в соцсети;

сообщить взрослым или обратиться в полицию (102/112).

Родителям советуют при этом объяснить детям правило "цифрового следа", проверить настройки приватности профиля и предупредить ребенка, что он может обратиться за помощью в случае сетевых атак.

Что говорит образовательный омбудсмен?

На ситуацию обратила внимание и образовательный омбудсмен Надежда Лещик. Она советует учителям в случае оскорбительных видео или писать заявление в полицию, или жаловаться на видео в тиктоке. При этом привлекать знакомых, чтобы отправить больше жалоб. Об этом Лещик сообщила в фейсбуке.

Она отметила, что получает жалобы от педагогов, которые пострадали от оскорбительных видео. Лещик отмечает, что это не тренд, а правонарушение.

В случае обнаружения унизительного видео Лещик также советует делать видеозапись с фиксацией, кто и что именно разместил, сохранить ссылку на контент и соответствующий аккаунт, по возможности загрузить видео или сделать скриншоты. После чего можно подать заявление в полицию и киберполицию.

Также она советует отправлять жалобы в ТикТок на оскорбительные видео, в частности за "травлю и преследование". Чем больше жалоб поступит за короткое время, тем быстрее модераторы заблокируют этот контент, уточняет она. Жаловаться можно и через форму о нарушении конфиденциальности. Ее надо заполнять лично на английском, предоставив ссылку на унизительное видео. При этом указать, что снимали незаконно.

Можно пожаловаться, по словам Лещик, и на нарушение авторских прав через форму "Intellectual Property Report". Также стоит прикрепить к форме ссылки на видео и на профиль, с которого оскорбительное видео распространяют.