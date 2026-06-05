Таке рішення ухвалив Інститут розвитку освіти. Про це повідомляє у телеграмі Головне управління розвідки МО України.
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Що відомо про книгу?
Ця книга розповідає про деталі глибинних рейдів спецпризначенців ГУР МО України на територію Росії. Зокрема для знищення стратегічної авіації агресора. І терер вона буде частиною навчального процесу у старшій школі.
Увіковічення подвигів Героїв – це не лише данина поваги, а й основа формування національної свідомості. А збереження та трансляція цієї пам'яті наступним поколінням – стратегічне завдання сучасної системи освіти,
– зазначив в. о. начальника відділу змісту освіти УІРО Всеволод Сергієнко.
Новації запрацюють з наступного навчального року. Учителі зможуть використовувати книгу на уроках історії України, української літератури та предмета "Захист України" серед учнів 9 – 11 класів.
У затверджених методичних рекомендаціях йдеться, зокрема, про обговорення книги на заняттях, використання тексту для виконання аналітичних завдань, написання есе, створення дослідницьких робіт та інших учнівських проєктів.
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Як оновили навчальну програму торік?
З 1 вересня 2025 року уроки енергоефективності стали неодмінною частиною навчального процесу.
Учнів 4 – 11 класів навчають раціонально використовувати ресурси, зменшувати споживання енергії та дбати про довкілля.
У 8-х класах також з'явився новий обов'язковий предмет – "Підприємництво та фінансова грамотність".
Програма містить управління особистими фінансами, податки, банківські послуги, а також основи підприємництва. З 2026 року цей предмет вивчатимуть і 9-класники.