Про це посадовець сказав журналістам у Києві, пише "Інтерфакс-Україна". Також уточнив, що для України означають досягнуті з Угорщиною домовленості в сфері освіти.

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Що каже Лісовий про домовленості?

Посадовець заявив, що вони дуже цінують зміну політичної риторики угорського уряду та готовність підтримати Україну на її шляху до ЄС.

Ми фіксуємо хороший результат наших домовленостей. Для України це не означає нічого нового. Наші принципи залишаються тими самими. Ми підтримуємо національні спільноти, розвиток їхньої культури, освіти, можливості їхньої самореалізації в нашій країні, послуговуючись і мовами національних спільнот,

– повідомив міністр.

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І додав, що наша держава – багатонаціональна та зацікавлена у тому, аби всі громадяни мали максимально комфортні умови.

Ми забезпечуємо функціонування шкіл, Україна фінансує школи з угорською, румунською, польською, словацькою, болгарською мовами навчання і багатьма іншими, видає підручники, і буде ці можливості зберігати і розширювати,

– вважає посадовець.

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Що відомо про домовленості України та Угорщини?