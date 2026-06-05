Зараз 80% громад сформували мережі академічних ліцеїв. Про це під час спілкування із журналістами повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий, зазначає Укрінформ.
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Що відомо про підготовку до реформи?
Зараз триває пілотування реформи. Посадовець нагадав, що реформа "Профільна" передбачає перехід на 12-річне навчання. Це окреслює ухвалений у 2020 році Закон "Про повну загальну середню освіту".
Наразі ми переходимо до формування мережі академічних ліцеїв, уже на фінальній стадії... У нас уже понад 80% громад сформували свою мережу,
– заявив міністр.
І додав, що концепція реформи передбачає профільне навчання в 10 – 12 класах в академічних ліцеях з фокусом на певному профілі. Також можна обрати професійний коледж.
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Які проблеми виникають?
Лісовий також розповів, що іноді під час формування мережі ліцеїв виявляється, що деякі школи розташовані далеко від місця проживання старшокласників. Або ж існують інфраструктурні складнощі, як-от погані дороги.
За словами міністра, уряд ставить у пріоритет це питання. На ремонт місцевих доріг передбачать 3,5 мільярда гривень додатково. Також виділяють кошти на закупівлю автобусів.
Для розвитку академічних ліцеїв торік виділили 1,5 мільярда гривень – на закупівлю лабораторного обладнання, технічні майстерні.
У цьому році так само виділяємо 3 мільярди на різноманітне обладнання для оснащення академічних ліцеїв,
– уточнив Лісовий.
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Що відомо про реформу "Профільна"?
З 2027 року повноцінно впроваджуватимуть реформу старшої профільної школи. Учні вчитимуться 12 років.
- З вересня минулого року стартувало пілотування реформи. Цей етап передбачає тестування нових програм.
- Реформування запровадить два напрями навчання: академічний і професійний.
- У 10 – 12 класах не обов'язково має бути щонайменше 300 учнів у межах реформи старшої школи.
- Кабмін України не скасовуватиме реформу старшої профільної школи. Також не призупинятиме її.