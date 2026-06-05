Зараз 80% громад сформували мережі академічних ліцеїв. Про це під час спілкування із журналістами повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий, зазначає Укрінформ.

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Що відомо про підготовку до реформи?

Зараз триває пілотування реформи. Посадовець нагадав, що реформа "Профільна" передбачає перехід на 12-річне навчання. Це окреслює ухвалений у 2020 році Закон "Про повну загальну середню освіту".

Наразі ми переходимо до формування мережі академічних ліцеїв, уже на фінальній стадії... У нас уже понад 80% громад сформували свою мережу,

– заявив міністр.

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І додав, що концепція реформи передбачає профільне навчання в 10 – 12 класах в академічних ліцеях з фокусом на певному профілі. Також можна обрати професійний коледж.

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Які проблеми виникають?

Лісовий також розповів, що іноді під час формування мережі ліцеїв виявляється, що деякі школи розташовані далеко від місця проживання старшокласників. Або ж існують інфраструктурні складнощі, як-от погані дороги.

За словами міністра, уряд ставить у пріоритет це питання. На ремонт місцевих доріг передбачать 3,5 мільярда гривень додатково. Також виділяють кошти на закупівлю автобусів.

Для розвитку академічних ліцеїв торік виділили 1,5 мільярда гривень – на закупівлю лабораторного обладнання, технічні майстерні.

У цьому році так само виділяємо 3 мільярди на різноманітне обладнання для оснащення академічних ліцеїв,

– уточнив Лісовий.

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Що відомо про реформу "Профільна"?