Реформа старшої школи в Україні отримала новий фінансовий імпульс, повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанов №1554 та №170, які регулюють розподіл субвенції "Нова українська школа" на 2026 рік.

Куди спрямують 1,2 мільярда гривень?

Основна частина фінансування піде на створення сучасних освітніх просторів у ліцеях, які беруть участь у пілотуванні реформи профільної середньої освіти. Йдеться насамперед про оновлення природничих, інформатичних та технологічних напрямів навчання.

Спрямовуємо 1,2 млрд гривень на створення сучасних лабораторій та освітніх просторів у ліцеях, які першими впроваджують реформу старшої профільної школи,

– зазначила Свириденко.

Пілотні ліцеї, які працюють за новим Державним стандартом профільної школи, отримають до 10 мільйонів гривень кожен. Кошти спрямують на облаштування лабораторій та сучасних кабінетів природничої, математичної й технологічної галузей.

Окремий напрям фінансування передбачено для дистанційних ліцеїв. Такі заклади отримають по 2 мільйони гривень для технічного оснащення та створення якісного цифрового освітнього середовища.

Чому ставка – на практичне навчання?

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий наголосив, що зміни стосуються не лише оновлення приміщень, а й самої моделі навчання.

Змінюємо саму модель навчання: від простого передавання знань від учителя до учня – до їхнього здобуття через практику, дослід і проєкт,

– зазначив міністр.

За словами посадовця, сучасні лабораторії та спеціалізовані навчальні простори допоможуть формувати дослідницький підхід і навички розв'язання практичних завдань. Це особливо актуально в умовах дефіциту інженерних і природничих кадрів, які потрібні для розвитку енергетики, промисловості, оборонної сфери та технологічного сектору.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко також повідомила, що фінансування допоможе ліцеям підготуватися до запуску трирічної профільної старшої школи та створити кращі умови для учнів.

Які ще зміни передбачила постанова?

Оновлений розподіл субвенції враховує пропозиції територіальних громад. Це дало змогу спрямувати кошти саме туди, де заклади освіти вже мають можливість створити сучасні лабораторії та навчальні простори.

Постанова також офіційно підтвердила право спеціальних шкіл і навчально-реабілітаційних центрів отримувати фінансування для оновлення кабінетів базової школи – для учнів 5 – 9 класів.

Крім того, уряд скоригував розподіл коштів на облаштування осередків предмета "Захист України". Зміни внесли після уточнених запитів від обласних військових адміністрацій щодо додаткових потреб.

Зверніть увагу! Урядовці наголошують: модернізація освітньої інфраструктури має наблизити систему освіти до сучасного ринку праці, де особливо затребувані фахівці з практичними навичками у сфері інженерії, технологій, інформаційних технологій та природничих наук.

Учителі розчаровані: наскільки їхні зарплати є нижчими за середні в Україні?

Які б уряд не виділяв кошти на покращення навчальної бази шкіл та ліцеїв, але зарплата вчителів є важливим складником якості освіти. Учителі в Україні досі очікують на значне підвищення зарплати. Навіть попри те, що рівень їхньої оплати праці зріс з 1 січня 2026 року. Однак це підвищення було не надто суттєвим.

Зарплата українських вчителів – значно нижча за середню по країні.

Для майже 74% педагогів саме низька зарплата – основна причина розчарування у професії.

Саме у сфері освіти у березні був найнижчий рівень середньої зарплати серед видів економічної діяльності. Педагоги в середньому отримують близько 19 тисяч гривень. І це при тому, що середня зарплата в Україні на той час була вже на рівні 30 тисяч гривень.