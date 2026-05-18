Реформа старшей школы в Украине получила новый финансовый импульс, сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По ее словам, Кабинет Министров Украины внес изменения в постановления №1554 и №170, которые регулируют распределение субвенции "Новая украинская школа" на 2026 год.

Куда направят 1,2 миллиарда гривен?

Основная часть финансирования пойдет на создание современных образовательных пространств в лицеях, которые участвуют в пилотировании реформы профильного среднего образования. Речь идет прежде всего об обновлении естественных, информатических и технологических направлений обучения.

Направляем 1,2 млрд гривен на создание современных лабораторий и образовательных пространств в лицеях, которые первыми внедряют реформу старшей профильной школы,

– отметила Свириденко.

Пилотные лицеи, которые работают по новому Государственному стандарту профильной школы, получат до 10 миллионов гривен каждый. Средства направят на обустройство лабораторий и современных кабинетов естественной, математической и технологической отраслей.

Отдельное направление финансирования предусмотрено для дистанционных лицеев. Такие заведения получат по 2 миллиона гривен для технического оснащения и создания качественной цифровой образовательной среды.

Почему ставка – на практическое обучение?

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отметил, что изменения касаются не только обновления помещений, но и самой модели обучения.

Меняем саму модель обучения: от простой передачи знаний от учителя к ученику – к их получению через практику, опыт и проект,

– отметил министр.

По словам чиновника, современные лаборатории и специализированные учебные пространства помогут формировать исследовательский подход и навыки решения практических задач. Это особенно актуально в условиях дефицита инженерных и естественных кадров, которые нужны для развития энергетики, промышленности, оборонной сферы и технологического сектора.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко также сообщила, что финансирование поможет лицеям подготовиться к запуску трехлетней профильной старшей школы и создать лучшие условия для учеников.

Какие еще изменения предусмотрело постановление?

Обновленное распределение субвенции учитывает предложения территориальных общин. Это позволило направить средства именно туда, где учебные заведения уже имеют возможность создать современные лаборатории и учебные пространства.

Постановление также официально подтвердило право специальных школ и учебно-реабилитационных центров получать финансирование для обновления кабинетов базовой школы – для учащихся 5 – 9 классов.

Кроме того, правительство скорректировало распределение средств на обустройство ячеек предмета "Защита Украины". Изменения внесли после уточненных запросов от областных военных администраций относительно дополнительных потребностей.

Обратите внимание! Чиновники отмечают: модернизация образовательной инфраструктуры должна приблизить систему образования к современному рынку труда, где особенно востребованы специалисты с практическими навыками в сфере инженерии, технологий, информационных технологий и естественных наук.

Учителя разочарованы: насколько их зарплаты ниже средних в Украине?

Какие бы правительство не выделяло средства на улучшение учебной базы школ и лицеев, но зарплата учителей является важной составляющей качества образования. Учителя в Украине до сих пор ожидают значительного повышения зарплаты. Даже несмотря на то, что уровень их оплаты труда вырос с 1 января 2026 года. Однако это повышение было не слишком существенным.

Зарплата украинских учителей – значительно ниже средней по стране.

Для почти 74% педагогов именно низкая зарплата – основная причина разочарования в профессии.

Именно в сфере образования в марте был самый низкий уровень средней зарплаты среди видов экономической деятельности. Педагоги в среднем получают около 19 тысяч гривен. И это при том, что средняя зарплата в Украине в то время была уже на уровне 30 тысяч гривен.