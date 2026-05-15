В частности, говорится об обязанностях во время военного положения. Детали во время очередной сессии Верховной Рады Украины рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Что ждет студентов-медиков?

Так, студенты-медики с нового учебного года будут военнообязанными. Также будут получать офицерское звание сразу после завершения обучения.

Ляшко при этом заявил, что в медицинских учреждениях высшего образования будут создавать военные кафедры.

Глава Минздрава также недавно заявлял, что университетские больницы со временем станут обязательным требованием для медицинского образования, пишет LB.

В ведомстве планируют с первого курса создать доступ студенту к работе в реальных клинических условиях. Так намерены улучшить навыки и практику для студентов-медиков.

Проходят ли студенты-медики военную подготовку?

С 1 января этого года студенты-медики должны проходить военную подготовку. Тогда вступил в силу соответствующий закон, писала "Судебно-юридическая газета".

Такую подготовку по программе подготовки офицеров запаса должны пройти студенты-украинцы, которые учатся минимум на бакалавриате и являются пригодными к военной службе.

Обязательной будет подготовка для студентов медицинских и фармацевтических специальностей. Вузы при этом должны обеспечить прохождение такой подготовки для студентов.

Так в Украине намерены обеспечить потребности государства в военно-медицинских кадрах.

Проходят ли студенты базовую общевойсковую подготовку?

Студенты в Украине должны проходить базовую общевойсковую подготовку. Речь идет о второкурсниках.

Ранее предусмотрели теоретический (90 часов) и практический курсы (210 часов). Его могут пройти и мужчины, и женщины. Практический курс обязателен только для мужчин, которые пригодны к военной службе.

После эти студенты примут военную присягу и получат сертификат и военно-учетную специальность.