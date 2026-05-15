В частности, говорится об обязанностях во время военного положения. Детали во время очередной сессии Верховной Рады Украины рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Смотрите также Ограничили из-за мобилизации: студентам вернули важные права в высшем образовании
Что ждет студентов-медиков?
Так, студенты-медики с нового учебного года будут военнообязанными. Также будут получать офицерское звание сразу после завершения обучения.
Ляшко при этом заявил, что в медицинских учреждениях высшего образования будут создавать военные кафедры.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Глава Минздрава также недавно заявлял, что университетские больницы со временем станут обязательным требованием для медицинского образования, пишет LB.
В ведомстве планируют с первого курса создать доступ студенту к работе в реальных клинических условиях. Так намерены улучшить навыки и практику для студентов-медиков.
Смотрите также Цены на обучение в украинских вузах будут расти: где и почему
Проходят ли студенты-медики военную подготовку?
С 1 января этого года студенты-медики должны проходить военную подготовку. Тогда вступил в силу соответствующий закон, писала "Судебно-юридическая газета".
Такую подготовку по программе подготовки офицеров запаса должны пройти студенты-украинцы, которые учатся минимум на бакалавриате и являются пригодными к военной службе.
Обязательной будет подготовка для студентов медицинских и фармацевтических специальностей. Вузы при этом должны обеспечить прохождение такой подготовки для студентов.
Так в Украине намерены обеспечить потребности государства в военно-медицинских кадрах.
Смотрите также Могут ли студенты потерять отсрочку после 25 лет: что говорят юристы
Проходят ли студенты базовую общевойсковую подготовку?
Студенты в Украине должны проходить базовую общевойсковую подготовку. Речь идет о второкурсниках.
Ранее предусмотрели теоретический (90 часов) и практический курсы (210 часов). Его могут пройти и мужчины, и женщины. Практический курс обязателен только для мужчин, которые пригодны к военной службе.
После эти студенты примут военную присягу и получат сертификат и военно-учетную специальность.