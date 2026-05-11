Они были прописаны в приказе МОН Украины №910. Суд признал его противоправным и отменил, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Почему отменили приказ?

Омбудсман заявлял, что к нему неоднократно обращались украинцы, которые из-за действия этого приказа не могли реализовать свое право на образование. В МОН объясняли эти ограничения мобилизационными процессами.

Лубинец при этом отметил, что действие приказа в целом касалось не только мужчин, но и женщин. Кое-где украинцы не могли получать образование по специальностям, потому что на них не было заочной формы.

Омбудсман добавил, что ранее обращался в МОН Украины с предложением пересмотреть положения приказа. Зато сейчас МОН отменил действие соответствующего приказа после решения суда. В новом проекте приказа предложения Уполномоченного учли.

Интересно С 1 января 2026 года студенты-медики будут проходить военную подготовку граждан по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы. С этой даты вступает в силу соответствующий закон.

Напомним, что Министерство образования и науки в 2024 году приняло приказ № 910 "О некоторых особенностях приобретения и восстановления статуса соискателя образования. Он де-факто запрещал лицам старше 25 лет возобновляться на учебе или переводиться на дневную форму.

Кто из студентов имеет право на отсрочку?

Студенты в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации. Но не все.

Только те, которые учатся на дневной или дуальной форме. Также те, кто получает образование последовательно – например, учится в магистратуре и такой образовательной степени еще не имеет.

Обратите внимание! В Украине школам официально разрешили проверять военно-учетные документы у учеников-призывников. Юноши обязаны становиться на первичный воинский учет в год, когда им исполняется 17 лет.

Ограничат ли ребятам 18 – 22 лет выезд за границу?

В Украине заговорили об изменениях в правила выезда мужчин 18 – 22 лет за границу. Соответствующую идею высказал нардеп от "Слуги народа" Руслан Горбенко в интервью Telegraf. Он предлагает обязательное условие для этого – прохождения базовой общевойсковой подготовки.

Он считает, что на этой подготовке рекрутеры, психологи смогут найти желающих не за тысячу евро работать в Польше. И добавляет, что власти намерены увеличить денежное обеспечение военных.

Сейчас правила пересечения границы для украинцев 18 – 22 лет такие, какими их приняло правительство в августе 2025 года.