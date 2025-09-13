Адвокат адвокатского объединения "Актум" Наталья Гнатик рассказала, какие документы нужны мужчинам для выезда за границу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее комментарий "РБК-Украина".

Смотрите также Драмы не будет: как повлияет выезд молодежи за границу на экономику Украины

Что стоит знать о требованиях выезда за границу?

По словам адвоката, вопрос пересечения государственной границы во время военного положения, а именно сопровождение лиц с инвалидностью и тех, кто нуждается в постоянном уходе урегулированы постановлением КМУ №57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

Гнатик отметила, что не для всех категорий выезда мужчин нужна официально оформленная отсрочка от мобилизации.

Однако в любом случае лицо, планирующее выезд должно находиться на воинском учете и не иметь нарушений правил воинского учета (в частности, актуальность данных, отсутствие штрафов и т.д.),

– добавила она.

А также объяснила, что если человек призывного возраста выезжает с лицом призывного возраста, которое он сопровождает, то обязательным условием является наличие у каждого из них правильно оформленных военно-учетных документов.

Адвокат отметила, что перед поездкой обязательно следует проверить свои военно-учетные документы, а именно данные в мобильном приложении "Резерв +" или загрузить электронную копию документов через приложение Дия.

Кроме этого, всегда дополнительно надо иметь распечатанную версию военно-учетного документа (ВОД), сформированную не ранее чем за три дня до выезда.

Гнатик отметила, что мужчины могут выезжать за границу для сопровождения лица с инвалидностью (установленная группа инвалидности), человека, который нуждается в уходе (без установления группы инвалидности), человека, который находится под опекой (официально подтверждена опека).

Выезд за границу: коротко о главном