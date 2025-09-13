Адвокат адвокатского объединения "Актум" Наталья Гнатик рассказала, какие документы нужны мужчинам для выезда за границу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее комментарий "РБК-Украина".
Что стоит знать о требованиях выезда за границу?
По словам адвоката, вопрос пересечения государственной границы во время военного положения, а именно сопровождение лиц с инвалидностью и тех, кто нуждается в постоянном уходе урегулированы постановлением КМУ №57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".
Гнатик отметила, что не для всех категорий выезда мужчин нужна официально оформленная отсрочка от мобилизации.
Однако в любом случае лицо, планирующее выезд должно находиться на воинском учете и не иметь нарушений правил воинского учета (в частности, актуальность данных, отсутствие штрафов и т.д.),
– добавила она.
А также объяснила, что если человек призывного возраста выезжает с лицом призывного возраста, которое он сопровождает, то обязательным условием является наличие у каждого из них правильно оформленных военно-учетных документов.
Адвокат отметила, что перед поездкой обязательно следует проверить свои военно-учетные документы, а именно данные в мобильном приложении "Резерв +" или загрузить электронную копию документов через приложение Дия.
Кроме этого, всегда дополнительно надо иметь распечатанную версию военно-учетного документа (ВОД), сформированную не ранее чем за три дня до выезда.
Гнатик отметила, что мужчины могут выезжать за границу для сопровождения лица с инвалидностью (установленная группа инвалидности), человека, который нуждается в уходе (без установления группы инвалидности), человека, который находится под опекой (официально подтверждена опека).
Выезд за границу: коротко о главном
Напомним, что из Украины могут выехать лица с инвалидностью, родители трех и более детей, родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка, и мужчины, чьи близкие родственники погибли на войне.
26 августа правительство обновило правила пересечения границы, позволив мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать во время военного положения. Это решение направлено на то, чтобы молодежь имела возможность учиться и проходить стажировку за рубежом для развития Украины в будущем.
Однако ограничения на выезд до сих пор касаются мужчин этого возраста, которые занимают должности в органах государственной власти, государственных органах или органах местного самоуправления.