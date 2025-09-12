Кому доступен выезд из Украины на законных основаниях в сентябре 2025 года – сообщает 24 Канал.

Кто может выехать за границу?

Согласно законодательству, в список тех, кто может выехать из Украины, входят не военнообязанные лица, которых исключили с воинского учета. Сейчас за границу могут выехать:

лица с инвалидностью третьей, второй или первой группы;

родители трех и более детей;

родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка или ухаживают за тяжелобольным ребенком;

мужчины, чьи близкие родственники погибли на войне;

мужчины в возрасте от 18 до 22 лет.

Также пересекать границу могут мужчины, которые имеют отсрочку по уходу или содержанию человека с инвалидностью, если сопровождают это лицо при выезде.

Кроме этого, для прохождения обучения, лечения или реабилитации за границу могут выехать и военные. Они также могут выезжать в отпуск, если получили разрешение от ТЦК или воинской части.

