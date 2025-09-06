Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Екатерины Анищенко для "УП Жизнь".

Что о выезде мужчин за границу сказала адвокат?

Государственную границу Украины могут пересечь все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет. При этом не обязательно быть студентом или поступать в зарубежный вуз.

Инспектор пограничной службы может спросить об основании для пересечения границы, впрочем документа, в котором указан возраст от 18 до 22 лет, достаточно для выезда из Украины,

– говорит юрист.

Она объяснила, что норма не касается мужчин, которые занимают должности в:

органах государственной власти;

государственных органах;

органах местного самоуправления.

Такие люди могут выезжать за границу только в служебную командировку.

В Украине разрешили выезд за границу для мужчин до 22 лет: что известно?