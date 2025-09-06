Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Екатерины Анищенко для "УП Жизнь".
Что о выезде мужчин за границу сказала адвокат?
Государственную границу Украины могут пересечь все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет. При этом не обязательно быть студентом или поступать в зарубежный вуз.
Инспектор пограничной службы может спросить об основании для пересечения границы, впрочем документа, в котором указан возраст от 18 до 22 лет, достаточно для выезда из Украины,
– говорит юрист.
Она объяснила, что норма не касается мужчин, которые занимают должности в:
- органах государственной власти;
- государственных органах;
- органах местного самоуправления.
Такие люди могут выезжать за границу только в служебную командировку.
В Украине разрешили выезд за границу для мужчин до 22 лет: что известно?
Напомним, что правительство обновило правила пересечения государственной границы 26 августа. С тех пор ее могут пересекать молодые мужчины в возрасте от 18 до 22 лет (включительно). Изменения вступили в силу 28 августа.
Представитель ГПСУ объяснил, что в последние дни количество тех, кто въезжает в Украину, превышает количество тех, кто выезжает. По наблюдениям пограничников, мужчины 18–22 лет пользуются правом пересечения как для выезда, так и для возвращения в Украину.
"Могу сразу определить – те информационные сообщения, которые с 28 числа активно распространяла российская пропаганда, о массовом оттоке граждан, массовом пересечении и штурмах границ, формировании очереди из желающих выехать – все это ложь", – подчеркнул Демченко.