Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар адвокати Катерина Аніщенко для "УП Життя".

Що про виїзд чоловіків за кордон сказала адвокатка?

Державний кордон України можуть перетнути всі чоловіки віком від 18 до 22 років. Водночас не обов'язково бути студентом чи вступати у закордонний виш.

Інспектор прикордонної служби може запитати про підставу для перетину кордону, втім документа, в якому зазначено вік від 18 до 22 років, достатньо для виїзду з України,
– каже юристка.

Вона пояснила, що норма не стосується чоловіків, які обіймають посади в:

  • органах державної влади;
  • державних органах;
  • органах місцевого самоврядування.

Такі люди можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.

В Україні дозволили виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: що відомо?

  • Нагадаємо, що уряд оновив правила перетину державного кордону 26 серпня. Відтоді його можуть перетинати молоді чоловіки віком від 18 до 22 років (включно). Зміни набули чинності 28 серпня.

  • Речник ДПСУ пояснив, що останніми днями кількість тих, хто в’їжджає в Україну, перевищує кількість тих, хто виїжджає. За спостереженнями прикордонників, чоловіки 18–22 років користуються правом перетину як для виїзду, так і для повернення в Україну.

  • "Можу відразу визначити – ті інформаційні повідомлення, які з 28 числа активно поширювала російська пропаганда, про масовий відтік громадян, масовий перетин і штурми кордонів, формування черги з охочих виїхати – все це брехня", – підкреслив Демченко.