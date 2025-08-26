Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Коли дозволять виїзд за кордон чоловікам?

За словами Зеленського, нині була доповідь прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Одним з питань було підвищення граничного віку виїзду за кордон.

Сьогодні на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Погодили всі деталі з військовим командуванням, і найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати,

– наголосив президент.

Що зараз з виїздом чоловіків за кордон?