Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника ДПСУ Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Що потрібно для виїзду чоловікам 18 – 22 років?

Як зауважив Демченко, наразі зміни ще не опубліковані, ДПСУ очікують на офіційну постанову. Прикордонники почнуть випускати чоловіків 18 – 22 років за кордон лише коли документ набере чинності.

Окрім паспортного документа, який дає право на перетин кордону – тобто закордонний паспорт, – також необхідно буде мати і військово-обліковий документ,

– вказав він.

Законом передбачено, що всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ у паперовій чи електронній формі і пред'явити на вимогу представника ДПСУ на пункті пропуску.