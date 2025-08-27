Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабінет Міністрів України.
Хто зможе виїхати за кордон?
У середу, 27 серпня, на сайті КМУ офіційно була опублікована постанова про зміни до Правил перетинання державного кордону.
Так, тепер заборона на виїзд з України під час воєнного стане не поширюється на чоловіків віком від 18 до 22 років (включно!).
Офіційно зміни набувають чинності наступного дня з дня публікації постанови – тобто у четвер, 28 серпня.
Офіційна постанова уряду про виїзд за кордон / скриншот з сайту Кабміну
Для перетину кордону, окрім закордонного паспорту, чоловікам потрібно мати військово-обліковий документ (у тому числі в електронній формі), який пред’являється за вимогою прикордонників.
Що передувало цьому?
- До публікації офіційного документа нардеп Олексій Гончаренко опублікував фото постанови, у якій було вказано, що дозвіл на перетин кордону нібито стосуватиметься чоловіків віком від 18 до 21 року.
- Проте нардеп Олександр Федієнко одразу ж спростував інформацію. Він зазначив, що Кабмін ще не опублікував постанову, а Гончаренко злив у мережу звичайний технічний документ, який до того ж бачило багато депутатів.