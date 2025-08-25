Утім, обмеження збережуться для тих, кому цього або наступного року виповнюється 25 років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України.

Що відомо про новий законопроєкт?

Група нардепів – Федір Веніславський, Олександр Федієнко, Олександр Завітневич та інші зареєстрували законопроєкт №13685 про внесення змін до Закону "Про порядок виїзду з України й в’їзду в Україну громадян України".

Він стосується тимчасового обмеження права на виїзд з України для призовників і військовозобов’язаних на період дії воєнного чи надзвичайного стану.