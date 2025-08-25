Впрочем, ограничения сохранятся для тех, кому в этом или следующем году исполняется 25 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Что известно о новом законопроекте?

Группа нардепов – Вениславский, Александр Федиенко, Александр Завитневич и другие зарегистрировали законопроект №13685 о внесении изменений в Закон "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины".

Он касается временного ограничения права на выезд из Украины для призывников и военнообязанных на период действия военного или чрезвычайного положения.