Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГВА.

Смотрите также "Шахеды" уже долетают до Киева, многие области – "красные": где сейчас тревога в Украине

Что известно о взрывах и тревоге в Киеве 3 декабря?

Тревогу в Киеве объявили 3 декабря в 23:09. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников на столицу.

БПЛА в Киевской области в направлении города Киев с юга,

– написали военные.

Взрывы в столице прогремели около 23:13. Почти сразу начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о работе противовоздушной обороны.

"В Киеве работает ПВО по вражеским дронам. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги", – написал чиновник.

По состоянию на 23:25 тревога в столице еще продолжается.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.

Где ранее в Украине слышали взрывы?