Соответствующие снимки Дональд Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.

Что известно о подозреваемом мужчине, стрелявшем на мероприятии с Трампом?

Дональд Трамп опубликовал фото с мужчиной, которого подозревают в совершении выстрелов на мероприятии с ним, уже после того, как гражданина задержали. Само фото американский лидер оставил без подписи.

На кадре мужчина лежит с кандалами передней частью тела к полу. Также можно четко увидеть лицо подозреваемого.



Подозреваемый в стрельбе на мероприятии с Дональдом Трампом / Фото из аккаунта президента США в соцсети Truth Social

The New York Times пишет, что, по словам двух правоохранителей, которые попросили остаться анонимными, поскольку не имели права разглашать эту информацию, задержанным является 31-летний Коул Томас Аллен из Торранса, штат Калифорния. Сейчас мужчина госпитализирован.



Подозреваемого в стрельбе зовут Коул Томас Аллен / Фото из аккаунта президента США в соцсети Truth Social

Позже Дональд Трамп заявил, что стрелок не подходил к нему близко и не проламывал дверной проем в главный бальный зал. Американский лидер также сказал, что чиновники, возможно, смогут сообщить мотив подозреваемого в будущем.

Трамп также подтвердил, что, по данным правоохранителей, мужчина был родом из Калифорнии. Предварительно, тот действовал самостоятельно.

Кроме того, глава Белого дома рассказал, что нападающий пытался прорваться через пункт безопасности

Американские правоохранители отметили, что подозреваемый в стрельбе во время ужина корреспондентов Белого дома был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами. Мужчина не был поражен огнестрельным оружием.

Джанин Пирро, адвокат Управления округа Колумбия, сообщила, что подозреваемому предъявлено обвинение по двум пунктам: использование огнестрельного оружия во время насильственного преступления и нападение на федерального офицера с использованием опасного оружия. Пирро сказала, что обвиняемого приведут в суд в понедельник, 27 апреля, и она ожидает выдвижения дополнительных обвинений.

Считается, что подозреваемый в стрельбе на ужине корреспондентов Белого дома был гостем отеля Washington Hilton, где произошло событие, сказал временный начальник Департамента столичной полиции Джеффри Кэрролл на пресс-конференции.

Какие еще новые детали появились о стрельбе?

Как пишет AP, в результате стрельбы ранения получил офицер Секретной службы США. Детали о его состоянии пока не разглашаются.

Волонтер Хелен Мабус, которая работала на ужине корреспондентов Белого дома, рассказала, что подозреваемый, судя по всему, собрал "длинное" оружие в зоне с недостаточным охранным наблюдением у входа на уровне террасы, после чего открыл огонь и бросился в бальный зал.

Мабус сказала, что подозреваемый собрал оружие и побежал к лестнице, чтобы спуститься в бальный зал. Затем мужчина начал стрелять в разных направлениях, пока гости и персонал пытались убежать.

Кажется, он просто стрелял во все стороны,

– сказала Мабус, оценив, что она услышала "по крайней мере 10 выстрелов".

Волонтер отметила, что стрельба вызвала мгновенную панику, люди "кричали и бежали", тогда как Секретная служба и другой вооруженный персонал бросились ликвидировать опасность.

Что еще писали о стрельбе на ужине с Трампом?

Инцидент произошел вечером 25 апреля за Вашингтоном. После выстрелов Дональда Трампа срочно вывели из зала, где проходил ужин корреспондентов Белого дома.

Кроме Трампа, на мероприятии присутствовали Мелания Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и другие члены его кабинета.

Позже стало известно, что стрелка задержали. Дональд Трамп сказал, что секретная служба и правоохранительные органы проделали фантастическую работу, а сам он планирует вернуться на запад.