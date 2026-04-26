Відповідні знімки Дональд Трамп опублікував на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

До теми "Через 10 хвилин від Ірану надійшла нова угода": Трамп прокоментував скасовані переговори

Що відомо про підозрюваного чоловіка, що стріляв на заході із Трампом?

Дональд Трамп опублікував фото із чоловіком, якого підозрюють у здійсненні пострілів на заході з ним, уже після того, як громадянина затримали. Саме фото американський лідер лишив без підпису.

На кадрі чоловік лежить із кайданами передньою частиною тіла до підлоги. Також можна чітко побачити обличчя підозрюваного.



Підозрюваний у стрілянині на заході із Дональдом Трампом / Фото з акаунту президента США у соцмережі Truth Social

The New York Times пише, що, за словами двох правоохоронців, які попросили залишитися анонімними, оскільки не мали права розголошувати цю інформацію, затриманим є 31-річний Коул Томас Аллен з Торранса, штат Каліфорнія. Наразі чоловіка госпіталізовано.



Підозрюваного у стрілянині звати Коул Томас Аллен / Фото з акаунту президента США у соцмережі Truth Social

Пізніше Дональд Трамп заявив, що стрілець не підходив до нього близько і не проламував дверний отвір до головної бальної зали. Американський лідер також сказав, що чиновники, можливо, зможуть повідомити мотив підозрюваного в майбутньому.

Трамп також підтвердив, що, за даними правоохоронців, чоловік був родом із Каліфорнії. Попередньо, той діяв самостійно.

Окрім того, глава Білого дому розповів, що нападник намагався прорватися через пункт безпеки

Американські правоохоронці зауважили, що підозрюваний у стрілянині під час вечері кореспондентів Білого дому був озброєний дробовиком, пістолетом та кількома ножами. Чоловік не був уражений вогнепальною зброєю.

Джанін Пірро, адвокат Управління округу Колумбія, повідомила, що підозрюваному висунуто звинувачення за двома пунктами: використання вогнепальної зброї під час насильницького злочину та напад на федерального офіцера з використанням небезпечної зброї. Пірро сказала, що обвинуваченого приведуть до суду в понеділок, 27 квітня, і вона очікує висунення додаткових звинувачень.

Вважається, що підозрюваний у стрілянині на вечері кореспондентів Білого дому був гостем готелю Washington Hilton, де відбулася подія, сказав тимчасовий начальник Департаменту столичної поліції Джеффрі Керролл на пресконференції.

Які ще нові деталі з'явилися про стрілянину?

Як пише AP, внаслідок стрілянини поранення отримав офіцер Секретної служби США. Деталі про його стан наразі не розголошуються.

Волонтерка Гелен Мабус, яка працювала на вечері кореспондентів Білого дому, розповіла, що підозрюваний, судячи з усього, зібрав "довгу" зброю в зоні з недостатнім охоронним наглядом біля входу на рівні тераси, після чого відкрив вогонь і кинувся до бального залу.

Мабус сказала, що підозрюваний зібрав зброю і побіг до сходів, щоб спуститися до бального залу. Потім чоловік почав стріляти в різних напрямках, поки гості та персонал намагалися втекти.

Видається, він просто стріляв у всі боки,

– сказала Мабус, оцінивши, що вона почула "принаймні 10 пострілів".

Волонтерка зазначила, що стрілянина спричинила миттєву паніку, люди "кричали та бігли", тоді як Секретна служба та інший озброєний персонал кинулися ліквідовувати небезпеку.

Що ще писали про стрілянину на вечері із Трампом?

Інцидент трапився ввечері 25 квітня за Вашингтоном. Після пострілів Дональда Трампа терміново вивели із зали, де проходила вечеря кореспондентів Білого дому.

Окрім Трампа, на заході були присутніми Меланія Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс та інші члени його кабінету.

Пізніше стало відомо, що стрільця затримали. Дональд Трамп сказав, що секретна служба та правоохоронні органи виконали фантастичну роботу, а сам він планує повернутися на захід.