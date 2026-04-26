Політик уже прокоментував інцидент. За його словами, охоронці зробили фантастичну роботу, а сам вечір він назвав чудовим. Відповідний допис з'явився у соцмережі Truth Social.

До теми "Я шаленію від кави": Нетаньягу записав відео та спростував чутки про смерть

Яка реакція Трампа на стрілянину?

Президент США заявив, що вечір у Вашингтоні пройшов чудово. Він додав, що секретна служба та правоохоронні органи виконали фантастичну роботу. Вони діяли швидко та сміливо.

Стрілець затриманий, і я рекомендував: "Нехай шоу продовжується", однак повністю братиму до уваги вказівки правоохоронних органів. Вони ухвалять рішення найближчим часом,

– зауважив Трамп

Також президент США зазначив: незалежно від цього рішення вечір буде зовсім не таким, як планувалося. Тому доведеться повторити все знову.