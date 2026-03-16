Іранські державні ЗМІ неодноразово поширювали дезінформацію про смерть або поранення Нетаньягу. Про це повідомили в Reuters.
Дивіться також Нетаньягу хоче поговорити із Зеленським про іранські дрони, – ЗМІ
Про що говорив на відео ізраїльський прем'єр?
На відео Нетаньягу розмовляє зі своїм помічником про чутки з боку Ірану. Він також підписав опубліковані кадри "Що кажуть про мене? Дивіться".
Прем'єр Ізраїлю замовляє каву в Єрусалимі: дивіться відео
У виданні зазначили, що відео дійсно знято 15 березня в кафе, а дату підтвердили архівні фото та публікації закладу.
Я шаленію від кави. Знаєте що? Я шаленію від свого народу,
– сказав прем'єр-міністр.
Також у Reuters додали, що з моменту початку конфлікту на Близькому Сході Нетаньягу відвідав два міста, які постраждали внаслідок іранських атак, а також лікарню, порт та військові бази.
Нагадаємо, що ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу закликав іранців виступити проти свого режиму. Він заявив, що конфлікт на Близькому Сході може допомогти іранцям у повстанні.
Що відомо про ситуацію на Близькому Сході?
Іран погрожує Україні ударами через нібито допомогу на користь Ізраїлю безпілотниками. Ебрагім Азізі заявив, що Україна стала законною ціллю
Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї зник з публічного простору, спричинивши чутки про його можливе перебування в Москві. Його зникнення пов'язують з таємною операцією евакуації.
Ізраїль повідомив США про критичну нестачу ракет-перехоплювачів для боротьби з іранськими ракетами, що викликало побоювання у Вашингтоні.
Іран, ймовірно, завдав удару по відділенню американського Citibank у Дубаї, але офіційного підтвердження від США немає.