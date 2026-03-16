Іранські державні ЗМІ неодноразово поширювали дезінформацію про смерть або поранення Нетаньягу. Про це повідомили в Reuters.

Дивіться також Нетаньягу хоче поговорити із Зеленським про іранські дрони, – ЗМІ

Про що говорив на відео ізраїльський прем'єр?

На відео Нетаньягу розмовляє зі своїм помічником про чутки з боку Ірану. Він також підписав опубліковані кадри "Що кажуть про мене? Дивіться".

Прем'єр Ізраїлю замовляє каву в Єрусалимі: дивіться відео

У виданні зазначили, що відео дійсно знято 15 березня в кафе, а дату підтвердили архівні фото та публікації закладу.

Я шаленію від кави. Знаєте що? Я шаленію від свого народу,

– сказав прем'єр-міністр.

Також у Reuters додали, що з моменту початку конфлікту на Близькому Сході Нетаньягу відвідав два міста, які постраждали внаслідок іранських атак, а також лікарню, порт та військові бази.

Нагадаємо, що ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу закликав іранців виступити проти свого режиму. Він заявив, що конфлікт на Близькому Сході може допомогти іранцям у повстанні.

Що відомо про ситуацію на Близькому Сході?