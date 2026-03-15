Ймовірна операція могла бути проведена на тлі різкого загострення ситуації в Ірані та загроз для керівництва країни. Про це повідомляє видання Al Jarida з посиланням на високопоставлене джерело, близьке до оточення іранського керівника.

Що відомо про нібито втечу іранського лідера?

Після останніх подій в Ірані верховний лідер країни Моджтаба Хаменеї перестав з'являтися на публіці. Його тривала відсутність спричинила численні припущення щодо того, де він може перебувати та чи залишається при владі.

За даними західних медіа, зникнення може бути пов’язане з таємною операцією з евакуації. Джерела припускають, що політика могли вивезти до Росії, зокрема до Москви.

Такі версії з’явилися після повідомлень про масштабні удари по іранських об’єктах і серйозні втрати серед керівництва країни. У медіа навіть з’являлися припущення, що лідер Ірану міг стати однією з головних цілей операції.

Чому саме Москва?

Західні розвідки раніше вже припускали, що іранське керівництво могло підготувати план евакуації на випадок загрози для режиму. Одним із можливих варіантів притулку називали саме Росію.

За даними джерел, у разі втрати контролю над ситуацією в країні лідер Ірану міг залишити державу разом із найближчим оточенням та членами родини. Росія розглядалася як безпечний напрямок через політичні зв’язки між країнами.

Аналітики зазначають, що такий сценарій частково нагадує втечу сирійського президента Башар Асад до Росії під час загострення ситуації в Сирії.

Яка ситуація в Ірані зараз?