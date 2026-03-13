Про таке американський лідер заявив у інтерв'ю програмі "Шоу Браяна Кілміда", передає Reuters.

Що відомо про стан здоров'я Моджтаби Хаменеї?

У четвер, 12 березня, президент США зробив заяву щодо стану здоров'я нового верховного лідера Ірану, сина вбитого Алі Хаменеї, Моджтаби Хаменеї.

Я думаю, що він, ймовірно, живий. Я думаю, що він пошкоджений, але я думаю, що він, ймовірно, живий у якійсь формі, знаєте,

– сказав Трамп.

Нагадаємо, що Моджтаба Хаменеї не з'являвся на публіці з моменту його обрання на посаду, а усі заяви виголошував телеведучий.

Один іранський чиновник у коментарі Reuters 11 березня заявив, що новопризначений лідер зазнав поранення, але продовжує керувати країною. Водночас державне телебачення назвало його "пораненим на війні".

Важливо! У своїх перших заявах аятола Моджтаба Хаменеї повідомив про дружні відносини із сусідами Ірану та наголосив на продовженні блокади Ормузької протоки для країн, що виступають проти Ірану. Крім того, новий іранський лідер зауважив, що його країна вимагатиме компенсацію від США та Ізраїлю. Однак якщо її не буде, "ми знищимо їхню власність, так само як вони знищили нашу".

