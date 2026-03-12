Заяви Моджтаби Хаменеї передають CNN та Sky News.

Що сказав Хаменеї-молодший у перших заявах?

Перше звернення аятоли Моджтаби Хаменеї з моменту його призначення на посаду нового верховного лідера Ірану 8 березня зачитують по іранському державному телебаченню.

Новий верховний лідер Ірану зазначив, що всі американські бази в регіоні "мають бути негайно закриті", оскільки вони "будуть атаковані".

Моджтаба Хаменеї також заявив, що Тегеран вірить у "дружбу" зі своїми сусідами, наголосивши, що його країна "націлена лише на американські бази в цих країнах". Водночас атаки по цивільних об'єктах аятола ніяк не пояснив.

Крім того, аятола зауважив, що закриття Ормузької протоки продовжуватиме бути інструментом тиску на США та Ізраїль.

У заяві також висловлюється подяка "народу Ірану з усіх верств суспільства, який виступив проти ворога".

Верховний лідер висловив співчуття людям, які "втратили своїх близьких під час війни", заявивши, що "збитки будуть компенсовані".

Злочин проти людяності та проти дітей не буде проігнорований,

– додається у повідомленні Хаменеї-молодшого.

Також новий верховний лідер Ірану хоче отримати "компенсацію від ворога", ймовірно, мавши на увазі від США та Ізраїлю.

"Ми вимагатимемо компенсації від ворога. Якщо ми не зможемо отримати компенсацію, ми знищимо їхню власність, так само як вони знищили нашу", – зазначив новий верховний лідер Ірану у зверненні.