Дональд Трамп відреагував на це в ефірі Fox News. Він дав зрозуміти, що Америці не подобається вибір іранського режиму.

Дивіться також Син Хаменеї очолив Іран: хто такий новий рахбар Моджтаба і чи може змінити режим

Що сказав Трамп про обрання Моджтаби Хаменеї лідером Ірану?

Журналістам президент США сказав коротко: "не задоволений". Так його слова передав ведучий Браян Кілмейд.

Коли Трампа запитали, чого він хоче від Ірану, той повторив свою вимогу про беззастережну капітуляцію Тегерана. Президент США хоче, аби Іран здався.

Я сказав "беззастережна". Я сказав "беззастережна". Це коли вони визнають поразку або коли вони більше не можуть воювати, але ми вже неодноразово знищували їхнє керівництво. Тож те, що ми робимо, є великою справою не тільки для нашої країни, не тільки для Ізраїлю, не тільки для Близького Сходу, але й для всього світу. Коли це закінчиться, ми матимемо набагато безпечніший світ,

– переконаний Трамп.

Важливо! Серед американців є вже 7 загиблих під час війни в Ірані. Операція США "Епічна лють" почалася 28 лютого і триває вже понад тиждень. В Ізраїлі її назвали "Рик лева", країни ведуть військові дії разом.

Що раніше казав Трамп про Моджтабу Хаменеї?