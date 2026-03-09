Дональд Трамп відреагував на це в ефірі Fox News. Він дав зрозуміти, що Америці не подобається вибір іранського режиму.
Дивіться також Син Хаменеї очолив Іран: хто такий новий рахбар Моджтаба і чи може змінити режим
Що сказав Трамп про обрання Моджтаби Хаменеї лідером Ірану?
Журналістам президент США сказав коротко: "не задоволений". Так його слова передав ведучий Браян Кілмейд.
Коли Трампа запитали, чого він хоче від Ірану, той повторив свою вимогу про беззастережну капітуляцію Тегерана. Президент США хоче, аби Іран здався.
Я сказав "беззастережна". Я сказав "беззастережна". Це коли вони визнають поразку або коли вони більше не можуть воювати, але ми вже неодноразово знищували їхнє керівництво. Тож те, що ми робимо, є великою справою не тільки для нашої країни, не тільки для Ізраїлю, не тільки для Близького Сходу, але й для всього світу. Коли це закінчиться, ми матимемо набагато безпечніший світ,
– переконаний Трамп.
Важливо! Серед американців є вже 7 загиблих під час війни в Ірані. Операція США "Епічна лють" почалася 28 лютого і триває вже понад тиждень. В Ізраїлі її назвали "Рик лева", країни ведуть військові дії разом.
Що раніше казав Трамп про Моджтабу Хаменеї?
- Напередодні в інтерв'ю The Times of Israel Трамп відмовився відповідати на запитання про нового аятолу Ірану. Він висловився в дусі "подивимося, що буде".
- Але лідер США підтвердив, що нове керівництво Ірану звернулося до нього з проханням про переговори після смерті аятоли Хаменеї.
- 5 березня в інтерв'ю Axios Трамп різко висловився про Моджтабу. Другого сина Алі Хаменеї прочили у наступники батька, вважаючи впливовою фігурою. Але Трамп сказав, що син Хаменеї для нього неприйнятний і іранці даремно гають свій час. США "хочуть когось, хто принесе гармонію та мир в Іран".
- Америка хоче бути залученою до процесу призначення аятол, на кшталт того, як було у випадку з віцепрезиденткою Венесуели Делсі Родрігес – тобто фактично обрати, кого призначити.
- Також у США погрожували, що новий лідер Ірану "довго не протягне", хто б ним не став.