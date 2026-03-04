28 лютого Ізраїль за підтримки США ліквідував свого чи не головного ворога – аятолу Хаменеї. Проте на цьому війна не закінчилася.

Режим релігійних фанатиків продовжив чинити спротив і за кілька днів після смерті попереднього рахбара обрав нового. Ним став син вбитого аятоли Алі Хаменеї Моджтаба.

Хто він такий та чого чекати від нового лідера Ірану – розповідає 24 Канал. Якщо, звісно, новий рахбар Моджтаба Хаменеї встигне уникнути ізраїльських та американських ракет і отримає шанс проявити себе.

Що відомо про дитинство й життя Моджтаби Хаменеї

Моджтаба Хаменеї народився 8 вересня 1969 року у Мешхеді. Це місто на північному сході Ірану, столиця провінції Північний Хорасан.

Рід Хаменеї має азербайджанське походження, але обрав перську ідентичність. Моджтаба – другий син Алі Хаменеї.

Як і батька, за родинною традицією, маленького Моджтабу почали готувати до кар'єри шиїтського богослова. Першим вчителем Моджтаби був рідний батько, а також інші відомі знавці Ісламу шиїтського напрямку.

Є відомості, що хлопчик під час Ірано-іракської війни був ординарцем батька і служив в добровольчому батальйоні "Хабіб", який згодом стане елітним підрозділом іранської парамілітарної системи та потужною кузнею кадрів для Корпусу Вартових Іранської Революції (скорочено КВІР). Це парамілітарне утворення, фактично – друга іранська армія, але зі значно ширшими функціями та нині необмеженими повноваженнями.



Іранець тримає фото Моджтаби Хаменеї під час святкування річниці Ісламської революції, 2026 рік / Фото Abedin Taherkenareh, EPA

Саме під час війни з Іраком горизонтальні зв'язки КВІР пройшли гарт і сформувалося таке собі "братство", яке нині й керує Іраном. Зовсім юний Моджтаба Хаменеї стояв біля витоків цих процесів і зараз, за оцінками експертів, має найтісніший зв'язок з елітою КВІР.

Хаменеї-старший під час війни відігравав роль головного політкомісара (й президента Ірана) й дуже любив надихати всіх своїм прикладом. Можливо, те саме змушений був робити і його син.

При цьому невідомо, чи брав Хаменеї-молодший безпосередню участь у кривавих боях, хоча його батько дійсно багато разів був на передовій. Але точно відомо, що йому пощастило набагато більше за своїх менш привілейованих однолітків, яких режим аятол гнав у нескінченні "м'ясні штурми" (саме так – йдеться про дітей, яких Іран у війні не шкодував).

Після завершення війни та смерті аятоли Хомейні батько Моджтаби став новим рахбаром, а юнак, який вже став чоловіком, продовжив своє релігійне навчання у центрі шиїтського богослов’я Кумі, а згодом сам став там викладати. При цьому Хаменеї-молодший офіційного статусу аятоли (вищий духовний титул у шиїтському ісламі, який отримують експерти з ісламського права), на відміну від батька, не має.

Сірий кардинал режиму: як Моджтаба став одним із найбагатших в Ірані

Викладацька діяльність не завадила Моджтабі займатися політикою. Син рахбара надає перевагу ролі сірого кардинала. Він поглибив свої зв'язки з КВІР, а також взяв під контроль фінансові потоки й сірі схеми. Можливо, сьогодні він – найбагатша людина в Ірані.

Саме він керує іранським "сірим" нафтовим бізнесом і "тіньовим флотом", використовуючи для цього силовиків. Більша частина "заробітків" переводиться в криптовалюту та потім йде на фінансування терористичної мережі так званого поясу спротиву, а решта – на елітне життя.

За даними січневого розслідування Bloomberg, Хаменеї підпорядкована таємна мережа офшорів, яка скуповує елітну нерухомість по всьому світу. Також у січні 2026 року міністр торгівлі США Скотт Бессент заявляв, що Моджтаба вивів 1,5 мільярда доларів у крипті з Ірану в Дубай. Нібито в якості м’якої подушки в разі перемоги протестів.

Будучи представником нового покоління іранської еліти, він також є прихильником жорсткого курсу та противником спроб лібералізації режиму. У 2009 році, коли Іран вирішив погратися в "демократизацію", Моджтаба виступив проти цієї політики й був тіньовим куратором кампанії консерватора Махмуда Ахмадінеджада на виборах президента країни. Тоді повідомлялося, що Хаменеї-молодший організував фальсифікацію виборів на користь свого протеже.

Моджтаба слухає виступ батька в шиїтському виші в Кумі, 2016 рік / Фото – Khamenei.ir

Також сина рахбара називають неформальним керівником "Басідж" – місцевого ополчення з функціями "поліції моралі".

Хаменеї-молодший добре розуміє, що іранська "Перебудова" знищить режим аятол і тому вважає задачу його збереження питанням особистого виживання. З 2019 року він перебуває під санкціями США, при цьому ніяких значних посад в Ірані Моджтаба до останніх днів не займав.

Спадкоємець батька на посаді рахбара

В останні роки було багато чуток про погіршення здоров'я батька Моджтаби – на момент ліквідації 28 лютого 2026 Алі Хаменеї було повних 86 років. Він мав великі проблеми зі здоров'ям – пережив теракт, який зробив його калікою, а також мав онкологічне захворювання.

З огляду на це питання спадкоємця рахбара ніби виникало само собою, й в іранських елітах існував консенсус, що наступником Алі Хаменеї має стати його син Моджтаба. Він утвердився після загибелі в авіакатастрофі попереднього фаворита Ібрагіма Раїсі у 2024 році.

Після смерті президента Ірана, який був улюбленцем Алі Хаменеї, кандидатура сина правителя стала основним варіантом.

Вбивство Алі Хаменеї запустило відповідний сценарій, якому не завадила навіть успішна ізраїльська атака 3 березня 2026 на будівлю Ради Експертів в Кумі, яка проводила співбесіду з 56-річним Моджтабою та обрала його новим рахбаром, встановивши в Ірані фактично спадкову клерикальну монархію.

При цьому аятоли при обранні Моджтаби порушили власні правила, адже той не мав відповідного статусу й не є аятолою. Втім, не мав його на час призначення в 1989 році й батько нового рахбара. Таким чином, фундаменталісти проявили своєрідну гнучкість і порушили власні правила заради політичної доцільності.

Чого чекати від Моджтаби Хаменеї та чи зміниться щось в Ірані

За інформацією The New York Times, починаючи з ранку середи, 4 березня, новий рахбар приступив до виконання своїх обов’язків. При цьому новими їх назвати важко, адже в останні місяці, поки батько ховався в бункерах, син вже фактично керував Іраном.

Експерти називають обрання Хаменеї-молодшого знаком того, що Іран не буде капітулювати, а хоче й надалі чинити відчайдушний спротив, постійно підвищуючи ціну війни для своїх суперників, до яких записав і всіх своїх сусідів, включно з одновірцями.

Моджтабі Хаменеї в цій конструкції відведено роль живого символа боротьби. Як довго він ним залишатиметься і чи не перейде швидко до дуже шанованого у шиїтів рангу мученика – ще те питання.

Хаменеї-молодший із дітьми, 2018 рік / Фото агенція Таснім

Що відомо про особисте життя Моджтаби Хаменеї

У 2004 році Моджтаба одружився із Захрою Хаддад-Адель. У 2007 році в подружжя народилася перша дитина, потім ще двоє. Була інформація, що Захра разом з одним із синів могла загинути в перші дні атаки США та Ізраїлю, проте ці дані досі не підтверджені.

Також наразі відомо про смерть матері та батька нового рахбара.