Про це повідомили в CNN.

Що відомо про стан Моджтаби Хаменеї?

У міністерстві охорони здоров'я Ірану розповіли про стан Моджтаби Хаменеї після авіаудару 28 лютого, коли загинув батько нинішнього лідера – Алі Хаменеї.

Речник МОЗ Ірану Хоссейн Керманпур заявив, що кінцівки Хаменеї не ампутували, а усі отримані травми не були настільки серйозними та не потребували спеціального лікування.

Окрім поверхневих травм обличчя, голови та ніг нічого суттєвого не сталося, і з моєї точки зору, як лікаря, поранення не потребували спеціального лікування, за винятком накладання одного чи двох швів,

– заявив Керманпур.

Речник МОЗ зазначив, що Хаменеї виписали з лікарні зранку наступного дня, а іранські чиновники ще з початку війни наголошують на стабільному стані лідера Тегерану.

Станом на 24 травня рамкова угода між США та Іраном була готова приблизно на 95%. Водночас сторони все ще узгоджують формулювання щодо ядерного арсеналу Тегерану та Ормузької протоки.

Дональд Трамп анонсував зустріч з американськими спецпредставниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнер для обговорення "поведінки" Ірану. На думку президента, наразі шанси на досягнення домовленостей рівні.

Також у NYT повідомили, що США майже одразу після початку бойових дій не допускають Ізраїль до переговорів з Іраном. Позбавлені прямого доступу до переговорного процесу, посадовці змушені були отримувати інформацію про діалог Вашингтона і Тегерана через регіональні контакти.