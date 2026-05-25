Об этом сообщили в CNN.

Что известно о состоянии Моджтабы Хаменеи?

В министерстве здравоохранения Ирана рассказали о состоянии Моджтабы Хаменеи после авиаудара 28 февраля, когда погиб отец нынешнего лидера – Али Хаменеи.

Представитель Минздрава Ирана Хоссейн Керманпур заявил, что конечности Хаменеи не ампутировали, а все полученные травмы не были настолько серьезными и не требовали специального лечения.

Кроме поверхностных травм лица, головы и ног ничего существенного не произошло, и с моей точки зрения, как врача, ранения не требовали специального лечения, за исключением наложения одного или двух швов,

– заявил Керманпур.

Представитель Минздрава отметил, что Хаменеи выписали из больницы утром следующего дня, а иранские чиновники еще с начала войны отмечают стабильное состояние лидера Тегерана.

Последние новости о ситуации на Ближнем Востоке

По состоянию на 24 мая рамочное соглашение между США и Ираном было готово примерно на 95%. В то же время стороны все еще согласовывают формулировки по ядерному арсеналу Тегерана и Ормузскому проливу.

Дональд Трамп анонсировал встречу с американскими спецпредставителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером для обсуждения "поведения" Ирана. По мнению президента, пока шансы на достижение договоренностей равны.

Также в NYT сообщили, что США почти сразу после начала боевых действий не допускают Израиль к переговорам с Ираном. Лишенные прямого доступа к переговорному процессу, чиновники вынуждены были получать информацию о диалоге Вашингтона и Тегерана через региональные контакты.