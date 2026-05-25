Об этом сообщает Fox News.

Смогут ли США и Иран достичь соглашения?

Дональд Трамп также установил дедлайн для Ирана: по словам чиновников, президент США "инстинктивно дает им 5, 6, 7 дней", чтобы довести дело до конца.

Мы не собираемся сдаваться. Мы еще не дошли до соглашения. Мы не собираемся подписывать соглашение сегодня или завтра,

– сказал чиновник.

Также собеседник издания подтвердил, что переговоры ведутся по принципу "No Dust, No Dollars" ("Ни пыли, ни долларов"). Вероятно, в этом контексте речь идет о ядерной программе, то есть пока Иран не откажется от нее, никаких экономических выгод или ослабления санкций не будет.

Отдельно чиновник добавил, что Иран "в принципе согласился с рамочным соглашением", и стороны "на 95% приблизились к его выполнению".

У нас есть соглашение по ядерному арсеналу и Ормузскому проливу, но мы ведем переговоры по формулировкам,

– объяснил собеседник Fox News.

По его словам, это соглашение снизит расходы для американцев и одновременно даст гарантию, что иранцы не получат ядерное оружие.

Чиновник также отметил, что США не согласятся на невыгодное соглашение и оставляют за собой возможность возобновить военные удары, если договоренности не будут достигнуты.

Что Трамп говорит о сделке с Ираном?

Сам Дональд Трамп также заявил, что соглашение с Ираном еще не согласовано до конца. По его словам, если сделка будет заключена, она будет "хорошей и правильной", а не похожей на договоренность времен Обамы, которая якобы дала Ирану "огромные суммы наличными" и путь к ядерному оружию.

Наша сделка – полная противоположность, но никто ее не видел и не знает, что это такое. Она еще даже не полностью согласована,

– отметил американский лидер.

Кроме этого, Трамп призвал не слушать критиков, которые, по его словам, обсуждают то, о чем ничего не знают.

Напомним, ранее Тегеран заявил, что в случае повторения агрессии против страны Иран нанесет удары "по местам, которые вы даже не можете себе представить".

По словам аналитиков, Тегеран, в частности, может попытаться усилить контроль над проливом Баб-эль-Мандеб, который является одним из ключевых морских маршрутов, который соединяет Красное море с Аденским заливом. Через этот узкий водный путь проходит около 10% мировой морской торговли.