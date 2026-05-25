Кто прошел Ормузский пролив?

Так, в последние дни через пролив смогли пройти как минимум три газовых танкера. Детали сообщили в Bloomberg.

Например, танкер Al Rayyan после прохождения Ормузского пролива заметили вблизи побережья Омана 25 мая. Теперь судно направляется в Китай, который в прошлом году был крупнейшим покупателем катарского сжиженного природного газа. Интересно, что во время пребывания у экспортного терминала Ras Laffan 22 мая в Катаре оно временно прекратило передавать сигнал.

Еще один танкер Fuwairit, загруженный катарским сырьем в конце марта, пересек пролив между 24 и 25 мая. Во время движения он также исчезал из систем отслеживания, а затем снова появился вблизи Омана. Пунктом назначения является Пакистан.

Накануне в СМИ также писали о первом с начала войны на Ближнем Востоке судне с сжиженным газом для Индии, которое прошло Ормузский пролив. Правда, Al Hamra везет партию из экспортного терминала Das Island в ОАЭ.

Из-за рисков безопасности большинство танкеров проходят через этот важный маршрут с выключенными транспондерами, чтобы не раскрывать своего местонахождения. Успешные попытки есть, но они пока составляют лишь незначительную часть довоенных торговых потоков.

С момента начала ударов по Ирану было зафиксировано лишь семь судов с СПГ, которые смогли пройти через этот водный путь (Ормузский пролив – 24 Канал), тогда как до конфликта ежедневно его оставляли примерно три танкера,

– отметили журналисты.

Справка: Al Rayyan принадлежит Kawasaki Kisen Kaisha, а Fuwairit – совместному предприятию, в которое входит Mitsui OSK Lines. Эти компании вместе с QatarEnergy оперативно не ответили на запросы о комментарии.

К слову, Катару длительное время не удавалось отправлять грузы через Ормузский пролив, и суда были вынуждены возвращаться обратно. Только в первой половине мая один из его газовых танкеров впервые с начала войны смог пройти по этому маршруту – Al Kharaitiyat, что дало осторожные надежды на восстановление экспорта.