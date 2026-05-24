Что известно о возобновлении экспорта?
Так, недавно танкер с сырьем для Индии покинул Ормузский пролив. Это стало первым рейсом такого типа с момента начала войны в регионе, передает Bloomberg 24 мая.
Интересно, что из-за напряженной ситуации большинство танкеров проходят Ормузский пролив с выключенными транспондерами, чтобы не раскрывать своё местонахождение. Так могло произойти и на этот раз.
Судно Al Hamra, принадлежащее Adnoc Logistics & Services и направлялось к западному побережью Индии, перестало передавать сигнал еще 19 апреля. По данным Bloomberg, в этот период судно загрузило СПГ на экспортном терминале Das Island в Абу-Даби, хотя официально его маршрут не отслеживался. Подобным способом компания якобы ранее отправила еще два груза – в Японию и Китай.
Вероятно, это связано с мерами безопасности в отношении газовозов и экипажей. Однако в Adnoc такие действия пока публично не комментировали.
Хотя этот шаг свидетельствует о том, что экспортеры СПГ из Персидского залива находят способы поставки топлива клиентам, это все равно составляет лишь долю от довоенных объемов,
– подытожили журналисты.
У кого Индия обычно покупает сжиженный газ?
Напомним, в прошлом году более половины импорта этого сырья Индия получала из Катара и ОАЭ. Однако за последние месяцы эти поставки почти остановились, из-за чего страна была вынуждена активно покупать более дорогой газ на спотовом рынке и ограничивать подачу для части промышленности.
Более того, совсем недавно в Нью-Дели решили отказаться от очередной партии российского газа, находившегося под американскими санкциями – танкер Kunpeng фактически завис в водах вблизи Сингапура. Азиатская страна не рискнула нарушить ограничения США, а большинство объемов "чистого" топлива законтрактовано для Европы.