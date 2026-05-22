Как в Европе назревает газовый кризис?

Об этом заявили топ-менеджеры норвежской энергетической компании Equinor, пишет Reuters.

По данным Gas Infrastructure Europe, сейчас газовые хранилища и резервуары в Европе заполнены лишь чуть более чем на 35%. Тогда как норма для сезона обычно составляет около 50%.

В то же время в течение лета европейские страны должны накопить достаточные запасы газа, чтобы достичь 90% заполнения хранилищ между октябрем и началом декабря. Такую цель установил Евросоюз после предыдущего энергетического кризиса.

Однако аналитики говорят, что эта цель сейчас кажется маловероятной. Более того, длительный конфликт на Ближнем Востоке грозит острым дефицитом газа.

Если бы война завершилась уже завтра и свободное судоходство через пролив быстро восстановилось, мы могли бы достичь приемлемого, хотя и напряженного уровня запасов – около 75%. Но если блокировка продлится от одного до трех месяцев, ситуация может стать критической,

– говорит старший вице-президент Equinor Элле Остергор Кристиансен.

Важно! Как пояснил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии для 24 Канала, через Ормузский пролив до начала войны в Иране проходило не только около 20% мирового нефтяного трафика, но и примерно 42% сжиженного природного газа. Поэтому после его блокировки Ираном начались перебои с поставками, а цены на газ в Европе стремительно взлетели до 750 – 800 евро за тысячу кубометров.

Почему у Европы проблемы с заполнением хранилищ?

Специалисты отмечают, что проблемы с заполнением хранилищ на следующую зиму стали заметными еще в начале марта. Однако с тех пор ситуация почти не улучшилась.

Дело в том, что ситуация на рынке газа сложилась не самая лучшая. Ассоциация операторов газовых хранилищ INES отмечает, что поставщики не хотят закупать новые партии из-за высоких цен и неопределенности относительно будущего, пишет Reuters.

Из-за сбоев поставок СПГ цены на газ для следующей зимы ниже, чем на летние контракты. В результате компании не спешат заполнять хранилища,

– отмечают специалисты INES.

Аналитики добавляют, что европейские правительства могут вмешаться в рынок, чтобы улучшить ситуацию с заполнением газохранилищ к зиме. Можно ввести определенные стимулы и регуляторные механизмы. Но для этого придется потратить немалые средства, что могут позволить себе далеко не все страны.

Мы видели это в 2022 году, когда правительства ввели регулирование по заполнению хранилищ... Это стоило им очень дорого. Поэтому рынок, вероятно, сам сможет сбалансировать ситуацию через ценовые сигналы,

– считает вице-президент Equinor Педер Бьорланд.

Вместе с тем компания предупреждает, что высокие цены в Европе могут значительно уменьшить потребление газа, в частности, со стороны промышленности. Страны будут больше переходить на уголь и активнее использовать возобновляемую энергетику.

Заметьте! Equinor – это норвежская государственная энергетическая компания, одна из крупнейших в Европе. Она занимается добычей нефти и газа, поставками энергоносителей, а также инвестирует в возобновляемую энергетику. Equinor является ключевым поставщиком природного газа для европейских стран.

Что еще известно о проблемах с газом в Европе?

Холодная зима этого года существенно истощила газовые запасы Европы. Уже в марте уровень заполнения хранилищ опустился ниже 30%, что стало самым низким показателем за последние четыре года.

В Германии уже предупреждают о возможных проблемах следующей зимой. Там считают, что страна может столкнуться с дефицитом газа дефицитом газа даже в случае, если хранилища будут заполнены до уровня 76%.

На этом фоне Европейский Союз планирует координировать действия государств-членов по пополнению запасов газа в ближайшие месяцы. В частности, в ЕС хотят контролировать сроки закупок топлива, чтобы избежать ситуации, когда одновременный массовый спрос спровоцирует новый скачок цен на рынке.