Как подешевел газ в Европе?

Базовые фьючерсы на газ в Европе упали на целых 20%, что стало самым большим дневным падением за последние два года, пишет Bloomberg.

По данным издания, нидерландские фьючерсы с поставкой на следующий месяц на утро в Амстердаме и подешевели на 17% – до 44,13 евро за мегаватт-час.

Таким образом цены на газ в Европе достигли самого низкого уровня со 2 марта. Тогда начался стремительный рост топлива из-за войны в Иране.

Заметьте! Именно нидерландские фьючерсы на газ берутся за эталон для Европы.

Почему цены на газ начали падать?

Цены на газ полетели вниз после того, как США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня.

Президент США Дональд Трамп согласился на перемирие в обмен на то, что Тегеран откроет стратегически важный Ормузский пролив, пишет CNN.

Мы уже выполнили и перевыполнили все военные цели, и очень далеко продвинулись к окончательному соглашению по долгосрочному миру с Ираном и миру на Ближнем Востоке,

– написал Трамп в соцсети Truth Social.

В Тегеране ответили, что открытие пролива возможно при координации с вооруженными силами страны.

Важно! Ормузский пролив ранее обеспечивал экспорт около пятой части поставок нефти и сжиженного природного газа в мире. Его фактическая блокада Ираном вызвала шок на энергетических рынках и подтолкнула цены в гору.

Чего ожидают энергетические рынки?

Открытие Ормузского пролива потенциально может ослабить напряжение на мировых энергетических рынках. Однако аналитики говорят, что трейдеры будут ждать, чтобы удостовериться в устойчивом перемирии.

По словам представителя консалтинговой компании Wood Mackenzie Тома Марзек-Мансера, пока ситуация с поставками газа мало изменилась.

Кроме загруженных СПГ-танкеров, которые застряли в заливе и могут и дальше иметь трудности с выходом, если пролив не будет полностью открыт, ключевое значение имеет восстановление работы катарского Рас-Лаффана,

– говорит эксперт.

Напомним, крупнейший в мире комплекс по производству сжиженного природного газа в Катаре остановил работу после иранских атак.

Аналитики Wood Mackenzie считают, что даже если в мае компания QatarEnergy начнет восстанавливать работы на Рас-Лаффане, то на полную мощность 12 производственных линий предприятия выйдут только в конце августа.

К тому же две линии, повреждены иранскими ракетами, по оценкам Катара, смогут отремонтировать только через 5 лет.

Теперь внимательно следит, какие суда начнут проходить через Ормузский пролив и как будет проходить их транзит.

Заметьте! С начала войны в Иране ни один танкер со сжиженным газом не прошел через пролив. Ранее на этой неделе два катарских СПГ-танкера попытались прорваться, но потом отказались от этого, поскольку не получили разрешения от Тегерана.

