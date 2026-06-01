Как вырос экспорт российского СПГ
По данным аналитической компании LSEG, экспорт российского СПГ в период с января по май достиг 14,5 миллиона тонн, пишет Reuters.
Смотрите также Одна из стран хочет покупать у России газ в следующем году – "Газпром" ведет переговоры
Только в мае Москва нарастила общий экспорт СПГ на 23% в годовом измерении – до 3,12 миллиона тонн.
Эксперты отмечают, что это самый высокий месячный показатель отгрузок с декабря 2023 года. Тогда Россия установила рекорд в 3,2 миллиона тонн экспорта сжиженного газа за один месяц.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Поставки, в частности, выросли благодаря увеличению отгрузок с нового проекта России Arctic LNG 2. Аналитики подсчитали, что совокупные поставки с этого завода за первые пять месяцев года составили около 1,4 миллиона тонн.
В то же время и другие российские заводы нарастили поставки партий сжиженного газа за границу.
- Экспорт с завода "Ямал СПГ" с января по май подскочил на 1,2% в годовом измерении и достиг 8,3 миллиона тонн.
- А проект "Сахалин-2", который контролирует "Газпром" за то же время отпустил за первые пять месяцев 4,7 миллиона тонн газа против 4,6 миллиона тонн в этот же период в прошлом году.
Кто покупает российский газ
Российский завод Arctic LNG 2 начал производство сжиженного газа в декабре 2023 года. Однако впоследствии США ввели против него санкции в связи с войной России против Украины.
Это притормозило экспорт газа с этого завода, но не остановило. Он все равно отпускает СПГ на продажу азиатским странам, в частности, в Китай. Первую партию отгрузили китайским покупателям с предприятия в августе 2025 года, и с тех пор поставки продолжаются.
Однако Россия не ограничивает экспорт СПГ только Азией. Данные также свидетельствуют, что экспорт российского СПГ в Европу в январе – мае вырос на 16,7% по сравнению с показателем прошлого года – до 7,7 миллиона тонн.
Только в мае 2026-го поставки сжиженного газа в европейские страны увеличились примерно до 1,36 миллиона тонн против 1,28 миллиона тонн годом ранее.
Заметьте! Импорт российского СПГ в ЕС в первом квартале 2026 года составил 6,9 миллиарда кубометров. Это самый высокий показатель с 2022 года. Больше всего газа покупают Франция, Испания и Бельгия.
Напомним, в январе 2026 года страны Евросоюза окончательно одобрили запрет на импорт российского газа, которая должна вступить в силу до конца 2027 года. В то же время с 25 апреля 2026 года в ЕС уже начал действовать запрет на закупку СПГ России на краткосрочном, или спотовом, рынке.
Однако даже после введения этих ограничений Россия сохраняет статус второго по объемам поставщика СПГ в страны Евросоюза. Это свидетельствует о том, что зависимость отдельных европейских государств от российского сжиженного газа все еще остается существенной.
Параллельно Москва наращивает "теневой флот", привлекая старые танкеры для обхода американских санкций. Для этих целей используются суда, которые ранее работали на маршрутах, связанных с Оманом.
В частности танкеры "Космос", "Меркурий", "Орион" и "Луч2 перевозят российский СПГ, находящийся под санкциями. Таким образом Кремль пытается сохранить поставки на азиатские рынки, где спрос на сжиженный газ остается высоким.