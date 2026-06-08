В Китае увеличивают импорт СПГ

О том, сколько газа уже импортировал Китай, пишет Bloomberg.

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Чтобы справиться с большим энергопотреблением во время летнего периода, Китай существенно наращивает импорт сжиженного природного газа.

Поставки достигают 178 тысяч тонн в день. Это самый высокий показатель с начала февраля (до начала войны в Иране). В частности издание отмечает, что объемы поставок, которые растут с апреля, приближаются к пятилетнему сезонному среднему значению.

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По мнению трейдеров, государственные покупатели активность. К тому же китайские импортеры пытаются компенсировать или заменить утраченные поставки из Катара. Речь идет о покупке 7 – 10 грузов в месяц.

В то же время трейдеры добавляют, что с конца мая увеличить закупку газа удалось крупным покупателям. А вот частные энергокомпании до сих пор ищут грузы.

В издании акцентируют, что война в Иране затормозила поставки СПГ из Катара. Зато Китай смог компенсировать их в течение предыдущего месяца из-за роста поставок от других экспортеров:

Канада;

Малайзия;

Россия.

В частности увеличение поставок в Китай как крупнейшего покупателя может создать конкуренцию за грузы между Азией и Европой. Речь идет о периоде наполнения резервов перед зимой. К тому же за последние 30 дней средние объемы поставок в Европе снизились на 19% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что война на Ближнем Востоке вызвала ограничения для ряда стран по поставкам топливных ресурсов. Так, некоторые из них вернулись к импорту из России.

Известно, что только за май 2026 года Россия нарастила общий экспорт СПГ на 23% в годовом измерении. До 3,12 миллионов тонн.