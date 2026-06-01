Будет ли Турция покупать российский газ
Информацию об этом журналистам Bloomberg сообщил турецкий министр энергетики Алпарслан Байрактар на Бакинском форуме 1 июня. Однако потенциальные объемы и сроки еще не согласовали.
Переговоры о будущих поставках газа турецкая государственная трубопроводная компания Botas сейчас ведет с "Газпромом".
Предварительные договоренности по импорту по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" Анкара ранее продолжила в декабре прошлого года.
К слову, страна остается вторым по величине рынком сбыта для "Газпрома" после Китая. Такое значение это направление приобрело после потери российским монополистом большинства клиентов в Европе в 2022 году из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Интересно! А вот Венгрия надеется вскоре избавиться от "газовой зависимости" от Кремля. Страна якобы близка к новому соглашению о поставках из румынского месторождения Neptun Deep с 2027 года, что заменит до четверти импорта из страны-агрессора.
Покупает ли Турция российскую нефть
Напомним, Турция также является третьим крупнейшим по объему покупателем российской нефти в мире. Однако уже в мае страна постепенно сократила импорт сырья марки Urals – в среднем до 161 тысячи баррелей в сутки. Среди причин эксперты называют высокие цены и рост спроса в Азии после закрытия Ормузского пролива.
Компенсировать такие изменения Анкара надеется увеличением закупок CPC Blend из Каспийского региона. Правда, происхождения такой нефти зависит уже от конкретной партии – или из страны-агрессора, или из Казахстана.