Какие газовозы обслуживает датская верфь

Сейчас Fayard – единственная в Евросоюзе до сих пор выполняет доковые работы для танкеров класса Arc7, требующих специализированного обслуживания, пишет Financial Times.

По данным экологической организации Urgewald, шесть из пятнадцати танкеров российского ледокольных танкеров этим летом должны пройти ремонт на датской верфи.

Тогда как в прошлом году Fayard, согласно ее отчету, обслуживала пять газовозов, которые совершали рейсы с российского Ямала.

Ранее услуги судам России предоставляла также нидерландская компания Damen. После начала полномасштабного вторжения в Украину судна класса Arc7 посетили верфь Damen восемь раз, а в Fayard заходили уже целых пятнадцать раз.

Однако в прошлом году компания из Нидерландов заявила, что прекращает обслуживание российских танкеров на своей верфи во французском Бресте.

В соответствии с внешней политикой Нидерландов, которая не поощряет нидерландские компании поддерживать экспорт российского СПГ,

– объяснила свое решение компания.

Однако верфь в Дании пока не отвергает сотрудничество с Россией, несмотря на критику со стороны правительства. В частности, премьер-министр Метте Фредериксен резко раскритиковала деятельность компании после появления информации о ремонте флота Ямала на предприятии.

Это совершенно непонятно. Это просто необходимо прекратить,

– подчеркнула Фредериксен.

А депутат Европарламента и бывший министр иностранных дел Дании Вилли Севндаль выразил обеспокоенность тем, что европейские компании до сих пор поддерживают экспорт российского топлива.

Дания является одним из сильнейших союзников Украины, и эта позиция должна отражаться также в решениях датского бизнеса. Европейские компании не должны использовать последнюю лазейку ради краткосрочной прибыли,

– отметил он.

Впрочем, в Fayard заявили, что поддерживают санкции и энергетическую политику Европейского Союза и не нарушают законодательство, обслуживая российские суда.

Еврокомиссия решила, что СПГ с Ямала остается необходимым для энергоснабжения Европы до 2027 года. Именно поэтому мы обслуживаем отдельные суда, которые доставляют этот газ в европейские порты, чтобы гарантировать безопасность мореплавания и поддержать ЕС,

– отметили в компании.

Важно! Датская верфь сможет обслуживать российские танкеры только в этом году. Ведь вскоре вступит в силу запрет ЕС на обслуживание СПГ-танкеров, которые работают с российскими проектами. Ограничение начнет действовать с 2027 года.

Напомним, Евросоюз продолжает усиливать ограничения в отношении российского газа. В частности, с 25 апреля этого года в ЕС вступил в силу запрет на закупку российского сжиженного природного газа на краткосрочном, или спотовом, рынке.

Следующим шагом должен стать полный отказ от импорта российского газв, который запланирован на следующий год. Ожидается, что это существенно ударит по загруженности проекта "Ямал СПГ" и заставит Россию активнее переориентировать поставки на азиатских потребителей.

Несмотря на сокращение закупок после начала полномасштабной войны, Европа все еще не смогла полностью отказаться от российского газа. По информации аналитической компании Kpler, в январе – марте 2026 года страны ЕС увеличили импорт СПГ с Ямала на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Одним из факторов такого роста стала напряженная ситуация на мировом энергетическом рынке, вызванная кризисом в Персидском заливе, которая ограничила доступные объемы поставок.