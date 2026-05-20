Как будет действовать исключение из санкций?

Ранее Лондон наложил ограничения на эти виды топлива, но теперь сделал исключение из санкционного режима, чтобы поддержать авиакомпании и домохозяйства, пишет Reuters.

Министерство финансов Великобритании пока не комментирует решение. Однако известно, что лицензия, выдана британскими властями, позволяет поставки топлива, если оно было произведено из нефти России в третьих странах.

При этом от компаний потребуют обязательно вести всю документацию по дизелю и авиатоплива и отчитываться о его импорте.

Новые правила вступают в силу уже в среду, 20 мая, и будут действовать бессрочно. Впрочем, в правительстве отметили, что регулярно будут пересматривать исключение из санкций и при необходимости могут изменить условия или вовсе отменить лицензию.

Важно! Отдельно Великобритания во вторник выдала временную лицензию на морскую транспортировку сжиженного природного газа из российских проектов "Сахалин-2" и "Ямал СПГ". Она будет действовать до 1 января следующего года и также охватывает сопутствующие услуги, в частности перевозки, финансирование и брокерские операции.

Почему Лондон делает исключение из санкций?

Смягчение санкций против России Лондон принял после такого же шага со стороны США. В понедельник Вашингтон продлил действие исключения, который позволяет покупать российскую сырую нефть, которую транспортируют морем, пишет Reuters.

Тогда в американском Минфине такое решение объяснили поддержкой стран, которые больше всего пострадали от перебоев с поставками нефти из-за войны с Ираном и блокировки Ормузского пролива.

Исключение продлили еще на 30 дней.

Министерство финансов США выдает временную 30-дневную общую лицензию, которая предоставляет наиболее уязвимым странам возможность временно получить доступ к российской нефти, что сейчас застряла в море. Это продолжение обеспечит дополнительную гибкость, и мы будем работать с этими странами, чтобы оказать дальнейшую поддержку,

– заявил министр финансов Скотт Бессент.

Добавим, что США уже дважды давало разрешение на продажу российской сырой нефти морским путем. Впервые специальную лицензию на это Минфин выдал в марте, когда цены на нефть резко подскочили.

Важно! Ректор Международного института бизнеса Александр Савченко в комментарии 24 Каналу отметил, что это позволило Москве зарабатывать огромную сумму на нефти. По его подсчетам, Россия сможет получить около 40 – 45 миллиардов долларов в бюджет, если война в Иране продлится, а цены на нефть будут высокими то до конца года.

Как Британия страдает от высоких цен?

Рост цен на топливо из-за войны в Иране уже сказался на мировой экономике в целом и Британии в частности. Стоимость авиационного топлива в последние месяцы резко поднялась, создавая дополнительное давление на авиакомпании.

Поэтому перевозчики повышают цены на билеты, сокращают количество рейсов и предупреждают об ухудшении финансового положения. В Британии правительство даже разрешило авиакомпаниям отменять и объединять рейсы из-за возможного дефицита авиатоплива.

Лондон пытается сдержать инфляцию и уменьшить нагрузку на население из-за высоких счетов за энергию, ведь стоимость жизни растет.

Обратите внимание! Обнародованные во вторник официальные данные также свидетельствуют о проблемах на британском рынке труда. Количество вакансий и работников сокращается, а война вокруг Ирана ухудшает экономические перспективы страны.

Какова ситуация в других странах Европы?

Инфляция в Европе растет на фоне эскалации войны в Иране, которая уже ударила по энергорынкам и логистике. Наиболее ощутимый рост цен фиксируют в Германии и Испании.

В Германии потребительские цены в апреле выросли на 2,9% в годовом измерении. Это самый высокий показатель с января 2024 года. В Испании, по данным Национального института статистики, инфляция ускорилась до 3,5% в апреле. Это самый большой темп роста с июня 2024 года.

Эксперты предупреждают, что это может быть не предел. Аналитик банка Berenberg Феликс Шмидт отмечает, что в случае дальнейшей эскалации конфликта в Иране инфляция в Европе способна превысить отметку в 4%, что станет серьезным вызовом для экономик ЕС.