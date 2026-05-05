Как выросла инфляция в Швейцарии?

Потребительские цены в апреле выросли на 0,6% в годовом измерении после того, как в марте подскочили на 0,3%, пишет Bloomberg.

Смотрите также Инфляция может достичь 9,4%: что ждет экономику Украины в 2026 году

Статистическое ведомство Швейцарии объяснило, что одним из главных факторов роста инфляции стали более дорогие нефтепродукты.

Однако дефицит нефти и газа спровоцировал подорожание и в других секторах. В частности, значительно выросли цены на овощи и тропические фрукты.

В то же время аналитики говорят, что возможное повышение тарифов на электроэнергию потребители почувствуют только в следующем году. Это объясняется местным регулированием, которое проводит государство.

Впрочем, хотя общая инфляция растет уже второй месяц подряд, в Швейцарском национальном банке считают этот всплеск временным.

Возвращение инфляции дает центральному банку определенное пространство для маневра, ведь до начала войны с Ираном страна сталкивалась со слишком медленным ростом цен из-за сильного швейцарского франка, который удешевлял импорт,

– отмечает издание.

Центробанк прогнозирует, что во втором квартале потребительские цены в среднем вырастут на 0,5%.

Однако даже после ускорения, инфляция в Швейцарии все еще значительно ниже, чем в странах еврозоны. В большинстве из них потребительские цены выросли на 3% – быстрее всего с сентября 2023 года.

Заметьте! Швейцарию называют финансовой “тихой гаванью” Европы из-за стабильной экономики, сильную банковскую систему, низкую инфляцию и надежный швейцарский франк. Во время кризисов и войн инвесторы часто переводят туда средства, считая страну одним из самых безопасных мест для сохранения капитала.

Как растет инфляция в Европе?

Добавим, что инфляция растет по всей Европе на фоне войны в Иране. Особенно от подорожания пострадали Германия и Испания, пишет The Wall Street Journal.

В Германии в апреле цены подскочили на 2,9% в годовом исчислении, по данным Федерального статистического ведомства. Таким образом, они достигли самого высокого уровня с января 2024 года.

в годовом исчислении, по данным Федерального статистического ведомства. Таким образом, они достигли самого высокого уровня с января 2024 года. В Испании, по информации Национального институте статистики, инфляция ускорилась в апреле до 3,5%. Это самый большой рост с июня 2024 года.

При этом некоторые аналитики настроены особенно пессимистично. Представитель банка Berenberg Феликс Шмидт считает, что рост цен в Европе может даже значительно превысить 4%, если война в Иране обострится.

Чем дольше длится война, тем больше вероятность того, что скачок цен на нефть и газ скажется на стоимости всех других товаров и услуг, в производстве которых их используют,

– пояснил специалист.

Важно! Как рассказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, только за первые 10 дней войны в Иране ЕС дополнительно потратил 3 миллиарда евро из-за роста цен на газ и нефть. Однако инвестиционный банкир Сергей Фурса в комментарии 24 Канала объяснил, что странам Азии куда хуже. Из-за подорожания энергоносителей им приходится вводить жесткие меры экономии.

Почему вырастут цены в Европе?

В странах Европы цены на энергоресурсы выросли более чем на 10%, что напрямую влияет на стоимость товаров и услуг для потребителей. Главной причиной стал затяжной конфликт на Ближнем Востоке, который серьезно расшатал мировые энергетические рынки.

После блокировки Ормузского пролива, через который проходила пятая часть мировых поставок нефти и газа, стоимость энергоносителей резко пошла вверх. В частности, нефть марки Brent превысила отметку 110 долларов за баррель.

Такая динамика все больше беспокоит Европейский центральный банк, ведь после обновления данных по инфляции в еврозоне регулятор может вернуться к повышению ключевых процентных ставок, чтобы сдержать дальнейший рост цен.