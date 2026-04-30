Как растет инфляция в Европе?

Особенно от роста цен пострадали Германия и Испания, пишет The Wall Street Journal.

По предварительным данным Федерального статистического ведомства, в апреле цены в Германии выросли на 2,9% по сравнению с этим же месяцем прошлого года. Это самый высокий уровень инфляции с января 2024 года.

Национальный институт статистики Испании (INE) в своем отчете сообщил, что уровень инфляции в стране в апреле 2026 года ускорился до 3,5%. Это самый высокий показатель с июня 2024 года.

Также в четверг, 30 апреля, свои данные по ценам должны представить Франция и Италия. В этот же день озвучат общий показатель для 21 страны еврозоны.

Специалисты уже прогнозируют, что инфляция в Европе составит 3% и достигнет самого высокого уровня с 2023 года.

В то же время аналитик банка Berenberg Феликс Шмидт считает, что в ближайшие месяцы инфляция в Европе в случае эскалации войны на Востоке может даже значительно превысить 4%.

Это связано с тем, что чем дольше продолжается война (на Ближнем Востоке – 24 Канал), тем больше вероятность того, что скачок цен на нефть и газ скажется на стоимости всех других товаров и услуг, в производстве которых их используют,

– уверен эксперт.

Важно! Европейский центральный банк установил целевой показатель инфляции лишь на уровне 2%.

Почему растут цены в Европе?

Потребительские цены в Европе быстро растут из-за энергоносителей, которые подорожали более чем на 10% в годовом измерении. Это вызвано прежде всего затяжной войной на Ближнем Востоке, пишет Politico.

Дело в том, что конфликт вызвал шок на энергетических рынках по всему миру. После блокировки Ормузского пролива, который обеспечивал поставки пятой части нефти и газа, цены на энергоносители взлетели.

Например, нефть марки Brent уже торгуется по цене более 110 долларов за баррель.

Правительство Испании ранее даже одобрило пакет из 80 антикризисных мер, в частности предусмотрело снижение НДС на топливо. Это должно сдержать рост цен на энергоносители.

Все эти показатели значительно беспокоят Европейский центральный банк. После обнародования обобщенных данных по еврозоне ЕЦБ может быть вынужден и надел повышать ключевые процентные ставки, чтобы сдержать рост цен.

Нет легкого пути назад к тому, где мы были до вспышки этого конфликта. Домохозяйства и фирмы только что пережили большой инфляционный шок и могут быть более чувствительными к росту расходов,

– отметила президент ЕЦБ Кристин Лагард.

ЕЦБ должен объявить решение относительно дальнейшего курса монетарной политики в четверг во Франкфурте.

Заметьте! Вместе с тем инвестиционный банкир Сергей Фурса в комментарии 24 Канала отметил, что хотя Европа сейчас и должна мириться с подорожанием, но в Азии все уже гораздо хуже. Из-за дефицита энергоресурсов страны уже принимают жесткие меры для экономии.

Как еще война в Иране бьет по Европе?

Блокировка Ормузского пролива ударила не только по глобальному экспорту нефти и газа. Через этот стратегический маршрут транспортируется почти треть мировых поставок удобрений, поэтому перебои уже начинают ощущаться и в аграрном секторе.

Если ограничения сохранятся надолго, последствия могут выйти далеко за пределы подорожания энергоносителей, с которым Европа уже столкнулась. В таком случае экономика рискует столкнуться с дефицитом отдельных товаров. Об этом 20 апреля во время выступления в Берлине заявила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Дополнительным фактором стала ситуация на рынке авиатоплива. С начала конфликта на Ближнем Востоке его стоимость в Европе выросла примерно вдвое, а с начала апреля в ряде европейских аэропортов уже начали вводить ограничения на использование топлива.