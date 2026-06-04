Каким будет ВВП Украины и России

Об этом говорится в новом отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Ключевым фактором неопределенности аналитики называют конфликт на Ближнем Востоке – его дальнейшее развитие трудно прогнозировать, а последствия будут ощутимыми еще долго.

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По базовому сценарию, если цены на энергоносители со второй половины 2026 года постепенно будут падать, мировая экономика замедлит рост до 2,8% в этом году, а уже в 2027 году темпы могут ускориться до 3,1%.

В то же время в случае затягивания нынешних проблем глобальный прогноз значительно хуже – сначала 2,1%, а затем 1,8%, тогда как отдельные страны способны оказаться на грани рецессии или даже войти в нее.

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Справка: По данным украинского МИДа, ОЭСР входит в тройку ведущих мировых экономических учреждений вместе с МВФ и Всемирным банком. Сейчас членами созданной в 1961 году международной организации являются 38 стран, еще несколько десятков имеют статус ее партнеров. Штаб-квартира размещена в Париже.

Прогноз для Украины

Интересно, что предсказания для украинского ВВП составляют замедление роста до 1% в 2026 году и 0,8% в 2027 году. Среди причин эксперты называют:

усиление вражеских атак на гражданскую инфраструктуру зимой;

начало конфликта на Ближнем Востоке;

длительную нехватку квалифицированной рабочей силы в стране и тому подобное.

Прогноз для России

А вот для россиян этот год может показаться значительно менее оптимистичным, ведь прогнозируемый рост экономики составляет лишь 0,5%. Правда, уже в 2027 году тоже ожидают 0,8%.



Как будет расти экономика отдельных стран / Инфографика OECР

"Локомотивом" мирового экономического развития останется Индия – ее ВВП увеличится на 6,3% в 2026 году и на 6,4% в 2027 году. Для сравнения, экономика Китая добавит 4,5% и 4,3% соответственно, тогда как США – только 2% и 1,8%.

Напомним, недавно СМИ писали, что для спасения собственной экономики россияне даже заговорили о завершении войны в Украине. Некоторые чиновники прибегли к редкой критике режима, например депутат Госдумы Ренат Сулейманов. "Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской ценности: экономика их производит, но население не может их потреблять", – подчеркнул он.