Яким буде ВВП України та Росії
Про це йдеться в новому звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (OECР). Ключовим чинником невизначеності аналітики називають конфлікт на Близькому Сході – його подальший розвиток важко прогнозувати, а наслідки будуть відчутними ще довго.
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За базовим сценарієм, якщо ціни на енергоносії з другої половини 2026 року поступово падатимуть, світова економіка сповільнить зростання до 2,8% цьогоріч, а вже у 2027 році темпи можуть прискоритися до 3,1%.
Водночас у разі затягування нинішніх проблем глобальний прогноз значно гірший – спершу 2,1%, а потім 1,8%, тоді як окремі країни здатні опинитися на межі рецесії або навіть увійти в неї.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Довідка: За даними українського МЗС, OECР належить до трійки провідних світових економічних установ разом з МВФ та Світовим банком. Наразі членами створеної в 1961 році міжнародної організації є 38 країн, ще кількадесят мають статус її партнерів. Штаб-квартира розміщена в Парижі.
Прогноз для України
Цікаво, що передбачення для українського ВВП складають сповільнення зростання до 1% у 2026 році та 0,8% у 2027 році. Серед причин експерти називають:
- посилення ворожих атак на цивільну інфраструктуру взимку;
початок конфлікту на Близькому Сході;
- тривалу нестачу кваліфікованої робочої сили в країні тощо.
Прогноз для Росії
А от для росіян цей рік може видатися значно менш оптимістичним, адже прогнозований ріст економіки складає лише 0,5%. Щоправда, уже у 2027 році очікують 0,8%.
Як зростатиме економіка окремих країн / Інфографіка OECР
"Локомотивом" світового економічного розвитку залишиться Індія – її ВВП збільшиться на 6,3% у 2026 році та на 6,4% у 2027 році. Для порівняння, економіка Китаю додасть 4,5% і 4,3% відповідно, тоді як США – лише 2% та 1,8%.
Нагадаємо, нещодавно ЗМІ писали, що для порятунку власної економіки росіяни навіть заговорили про завершення війни в Україні. Деякі чиновники вдалися до рідкісної критики режиму, як-от депутат Держдуми Ренат Сулейманов. "Ні танки, ні снаряди не мають споживчої цінності: економіка їх виробляє, але населення не може їх споживати", – наголосив він.