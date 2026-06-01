Чи можна врятувати економіку Росії

Натомість бізнес країни-агресорки, на роботу якого дедалі частіше впливають українські дронові атаки, вважає найкращим варіантом завершення війни. Деталі пояснили в Reuters.

За даними ЗМІ, російська економіка, що значною мірою залежить від експорту сировини, продовжує помітно сповільнюватися:

у 2024 році її зростання становило 4,9%;

у 2025 році цей показник знизився приблизно до 1%;

а цьогоріч прогнозують скромне зростання на рівні 0,4% (у першому кварталі вже зафіксували скорочення на 0,2%, що аналітики пояснюють високими відсотковими ставками, західними санкціями та сильним рублем).

Окрім того, дедалі відчутніший вплив мають українські атаки. Під ударами опиняються НПЗ, підприємства з виробництва добрив і портова інфраструктура. Зокрема, наслідки встигли торкнутися близько чверті нафтопереробних потужностей країни та посилили ризики дефіциту пального в сезон підвищеного попиту.

Однак Путін не сидить, склавши руки. Диктатор доручив чиновникам шукати способи повернути економіку до зростання, що стане головною темою Петербурзького економічного форуму протягом 3 – 6 червня. Ймовірно, там обговорять перерозподіл робочої сили, а також ширше впровадження цифрових платформ на основі ШІ в електронній комерції та банківській сфері. Також влада розраховує на пожвавлення споживчого попиту.

Про який розвиток, інвестиції та капітальні вкладення можна говорити? Ні танки, ні снаряди не мають споживчої цінності: економіка їх виробляє, але населення не може їх споживати,

– вважає депутат Держдуми від комуністів Ренат Сулейменов.

Тож без зовнішнього імпульсу Росії буде дедалі складніше підтримувати розвиток економіки, зазначив керівник центру фінансового аналізу Сбербанку Михайло Матовніков. Йдеться про те, що через війну, відсутність іноземних інвестицій та обмежені можливості внутрішнього ринку країна не може покладатися на ті самі чинники, що Індія чи Китай.

Як Кремль уже втратив можливість

Нагадаємо, раніше Кремль заявив, що розпочаті "з великим розмахом" ще торік у лютому мирні консультації призупинено, оскільки американці зосереджені на війні на Близькому Сході. Через це відклали як потенційні інвестиції США в російську економіку, так і можливе пом'якшення західних санкцій.

Зростання та ентузіазм на російському фондовому ринку після кожної позитивної новини про мирні переговори щодо України за посередництва США вказують на те, як насправді слід реагувати,

– заявив на умовах анонімності один із топменеджерів великої компанії.

Подібні перспективи посилюють песимізм у бізнес-середовищі. Наприклад, один із високопоставлених банкірів, який також відмовився розголошувати своє ім'я, заявив для Reuters, що Путін втратив можливість укласти вигідну угоду, а економіка вже демонструє ознаки нестабільності.

До слова, в ексклюзивному коментарі 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович також наголосив – економічний фактор дедалі більше впливатиме на рішення Кремля, а фінансові труднощі можуть стати одним із ключових стимулів для пошуку шляхів завершення війни.