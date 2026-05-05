У Кремлі дедалі частіше починають замислюватися про закінчення війни, критикуючи Путіна за спробу продовжити марну справу. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, як Україна змогла загнати Росію у глухий кут, до чого готуються російські еліти та коли нарешті війна може закінчитися.

Путін скоро постане перед важким вибором

Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер вважає, що зарано казати про те, що ми вже стоїмо на порозі повалення Путіна чи революції у Росії. Російський диктатор десятиліттями збирав різні джерела влади під своє керівництво, зробив їх "ручними". Отже, спроба перевороту не може бути легкою, однак це не означає, що її не буде взагалі.

Ми вже бачимо, що Путін більше не може продовжувати. Система перестає працювати, підтримки більше немає, він перебуває у певній ізоляції. У якийсь момент Путін постане перед вибором: зберегти державу або продовжувати війну,

– наголосив Волкер.

Американський дипломат пояснив, що продовження війни означатиме такий тиск на держструктури, що Путін може зіткнутися з внутрішньою опозицією всередині різних гілок влади. Це стане величезною проблемою персонально для нього, тож російському диктатору доведеться піти на будь-які кроки, аби не допустити такого сценарію.

"Путін зрозуміє, що йому потрібне припинення вогню, щоб стабілізувати державу. Це буде можливістю для України прийняти умови зупинки боїв, зрештою, зміцнити їх. Потім розгорнути коаліцію охочих, краще інтегрувати свою ППО із західними системами, отримати гарантії безпеки та прискорити вступ до ЄС. Усе це сприятиме стримуванню майбутніх російських атак", – додав Волкер.

Але закінчення війни також не є позитивним сценарієм конкретно для Володимира Путіна. Річ у тім, що Росія не досягла нічого визначного, що можна було б піднести як "перемогу". Путіну доведеться імпровізувати, вигадувати причини, чому бойові дії все ж довелося зупинити.

Я б сказав, що це може відбутися за кілька місяців чи до кінця року. Думаю, фінанси мають для Путіна велике значення. Зараз він отримує дещо більше грошей завдяки надприбутку від нафти, але це не стільки, скільки він міг би отримати. Це зіграє велику роль,

– додав дипломат.

Війна Дональда Трампа в Ірані можна дещо допомогти Путіну з грошима. Ціни на нафту підскочили, водночас систематичні українські удари по російських НПЗ не дають Кремлю заробити бажаний надприбуток.

Зверніть увагу! Атаки України по нафтових об'єктах у Росії у березні та квітні призвели до тимчасового скорочення експорту та зупинки роботи морських портів. За підрахунками аналітиків, через це Кремль втратив близько 2,2 мільярда доларів. До того ж українські удари стали настільки сильними, що деякі НПЗ, ймовірно, доведеться перебудовувати наново. Мовиться, зокрема про Туапсинський нафтовий завод. Його відновлення коштуватиме близько 5 мільярда доларів.

На думку Волкера, вже незабаром Трамп може закінчити конфлікт на Близькому Сході, що стабілізує нафтові ринки. Тож далі для Путіна має ставати дедалі очевидніше, що економіка і армія вже перебувають у "червоній зоні", і ситуація не поліпшується, а погіршується. Відтак залишиться лише один вихід – зупиняти війну в Україні.

Коли може закінчитися війна?

Економічні проблеми Росії справді можуть стати чи не головним чинником, який змусить Кремль реально замислитись над закінченням війни. Політолог Ігор Рейтерович пояснив, що з одного боку фінансові труднощі у Росії пов'язані з міжнародними санкціями. Хай як би Москва не намагалась вдавати, що для неї це не болісно, однак це дуже далеко від правди.

З іншого боку, на початку 2022 року в російській економіці був значний ресурс, який до 2026 року фактично вичерпав себе.

Рано чи пізно Росія мусила наблизитися до критичної ситуації, і станом на сьогодні вона настала. Зараз російська економіка починає з'їдати сама себе, тобто одні галузі починають зникати для того, щоб виживали інші – насамперед ВПК. Є багато інших свідчень, які опосередковано показують проблеми у Росії,

– зауважив Рейтерович.

Серед таких факторів – колосальне падіння купівельної спроможності населення. Ще торік росіяни купували набагато більше товарів та послуг у порівнянні з теперішнім періодом. У 2026 році спостерігається мінімальна динаміка: цілі сектори торгівлі, які мали попит, просто зникають з ринку.

Через збідніння попит падає до мінімуму. У банках почався відтік депозитів, попри намагання стримати цей процес.

"Поки рятівним колом Росії є нафтодолари. У Кремлі є велике сподівання, що їхній потік триватиме через кризу в Ірані. Але, якщо вона закінчиться і почнуться зміни на нафтовому ринку, то Росія почне втрачати ще більше і швидше ніж зараз. Це дає нам обережне сподівання, що цьогоріч ми отримаємо якщо не завершення, то принаймні призупинення війни", – наголосив політолог.

Річ у тім, що в якийсь момент Росія більше не зможе підтримувати той темп війни, який був раніше. Це відбувається у той же час, коли Україна набирає обертів у своїх спроможностях. На думку політолога, Путін міг би піти на тимчасову зупинку війни, паралельно намагаючись добитися зняття санкцій. Однак, на це навряд чи піде Європа, а саме їхні обмеження є набагато болючішими для Росії, ніж американські.

Чи можуть скинути Путіна?

Проблема у Путіна не лише з грошима, але й з оточенням, наголосив доктор філософії та політичний експерт Андрій Городницький. Внутрішньополітичні проблеми у Росії спонукають навіть найближче оточення Путіна замислюватися про його заміну.

Основною причиною таких зрушень є те, що наразі Путін, попри значні виклики для країни, не хоче закінчувати війну – для нього це стане політичним кінцем.

Зараз ситуація настільки складна, що Путіну доведеться вирішувати: або він сідає за стіл переговорів, або він програє війну з набагато гіршими умовами. Це чудово розуміє оточення Путіна. Сам Путін, мабуть, теж розуміє це, але у нього немає варіантів. Він знає, що у нього більше не буде шансів виграти війну (мається на увазі, після тимчасової паузи, – 24 Канал), йому потрібно закінчити все за один раз,

– пояснив Городницький.

На думку політичного експерта, російський диктатор зараз може піти у ва-банк: оголосити повну мобілізацію, заморозити кошти росіян, використовуючи їх для подальшого фінансування війни.

Цікаво! Кремль готується запровадити обмеження на зняття депозитів. Усе через те, що росіяни масово знімають гроші з рахунків. У Службі зовнішньої розвідки України підрахували, що у січні 2026 року росіяни зняли з банківських карток і депозитів понад 19,7 мільярда доларів, а назад в банківську систему повернули лише 5,8 мільярда. Варто зауважити, що така ситуація спостерігалась ще до масових збоїв у роботі мобільного інтернету в Росії. Зараз через постійні обмеження розрахуватись картками стає важче, тобто росіяни почнуть забирати все більше своїх грошей з банків.

Подібна ситуація відбувалась у Радянському Союзі у 1991 році. Тоді СРСР заморозив усі активи на рахунках своїх громадян. Разом з тим влада до останнього стверджувала, що жодних проблем немає і все під контролем.

"У Росії вже потроху підбираються до критичних показників в економіці. Багато хто розуміє, що ситуація може стати ще гіршою, а тому – потрібно зупиняти вогонь", – зауважив політичний експерт.

Експерт додав, з кожним днем ситуація у Росії загострюється. І хоч політичні зміни не стануться за одну ніч, однак те, що вони все ж відбудуться, вже стало очевидним.

У Росії готується бунт?

Європейська розвідка стверджує, що в Росії все більше бояться політичного перевороту. Розвідники звертають особливу увагу на постать Сергія Шойгу, який раніше очолював російське Міноборони, а нині є секретарем Радбезу. Його вплив високо оцінюють у військових колах.

Крім того, тисне на Кремль і серія вбивств високопоставлених військових Росії.

Через побоювання особисту охорону Путіна значно посилили. Жорсткі перевірки та обмеження зачепили усіх, хто близько працює з російським диктатором: кухарів, фотографів, охоронців. Їм навіть заборонили користуватися громадським транспортом. Ба більше, оточення Путіна користується телефонами з відсутнім інтернет-з'єднанням.

Цікаво також, що диктатор та його родина тепер не бувають у звичних місцях проживання. За даними європейської розвідки, Путін дедалі більше часу перебуває у модернізованих бункерах.